Rheinsberg

In Rheinsberg wird die 15-jährige Lisa R. vermisst. Das Mädchen ist am Sonntagnachmittag um 17 Uhr zu einem Spaziergang aufgebrochen und davon nicht zurückgekehrt. Ein Betreuer einer Kinder- und Jugendeinrichtung in der Straße Untermühle meldete sie daraufhin als vermisst.

Die Polizei geht von einer Eigengefährdung aus, weshalb nach Lisa R. gesucht wird. Bei dem Verlassen der Einrichtung am Sonntag trug sie einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Rock sowie eine schwarze Jogginghose. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare.

Lesen Sie auch A 24 bei Herzsprung: Lkw-Fahrer mit über 3 Promille Alkohol und Drogen im Blut angehalten

Kontakte nach Berlin

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie nach ihrem Verschwinden öffentliche Verkehrsmitteln genutzt hat. In Berlin befinden sich Kontakte, die durch die Polizei ergebnislos geprüft worden sind. Auch liegen Hinweise dafür vor, dass die Jugendliche sich nach Hessen oder Hamburg begeben haben könnte.

Hier bekommen Sie Hilfe Hinweis: Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter (08 00) 111-0-111 und (08 00)111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Lisa R. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion in Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/34 50 zu melden.

Von MAZonline