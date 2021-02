Rheinsberg

Rund 6,5 Stunden benötige allein für die Fahrtwege, wer aus Rheinsberg ins Corona-Impfzentrum nach Kyritz und wieder zurück fahren möchte. „Dazu kommt dann noch der Aufenthalt im Impfzentrum“, sagt Petra Pape und resümiert dann: „So ein langer ,Tagesausflug’ ist Senioren über 80 Jahre nicht zuzumuten.“

Sie berichtet, dass deswegen alle Fraktionschefs der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung den Einsatz des Impfbusses begrüßt haben, als sie sich in dieser Woche getroffen haben. Das eigens für den Einsatz umgebaute Fahrzeug steuert Dörfer an und bietet dort vor Ort die Möglichkeit an, sich impfen zu lassen.

Ältestenrat begrüßt Impfungen beim Hausarzt

„Sehr erfreut“ seien die Vorsitzenden auch darüber, dass perspektivisch Hausärzte die Covid-19-Impfung durchführen sollen. „Denn wir wollen, dass der Impfstoff zu den Menschen kommt, nicht umgekehrt“, so die Chefin der Fraktion BVB/Freie Wähler.

Petra Pape und ihre Kollegen haben sich bei ihrem Treffen aber auch darüber Gedanken gemacht, wie die Stadtvertreter in der nächsten Zeit arbeiten wollen. Im Januar und Februar sind ihre Sitzungen aufgrund der aktuellen Pandemielage ausgefallen. Schließlich seien alle angehalten, Kontakte möglichst zu vermeiden.

Stadtvertreter sollen auf größere Räume ausweichen

„Alle Fraktionen bestätigten, dass diese Entscheidung aufgrund der hohen Inzidenzzahlen richtig war“, berichtet die Chefin der größten Fraktion. Andererseits wollen die Verordneten aber nicht, dass die Entwicklung der Stadt durch fehlende Beschlüsse auf Dauer gehemmt wird.

Aufgrund der sinkenden Ansteckungszahlen hoffen sie deshalb, dass bald wieder Präsenzsitzungen stattfinden können. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, haben sich die Fraktionschefs darauf geeinigt, diese in größeren Räumen als gewöhnlich stattfinden zu lassen.

Sitzungen ab März, wenn Infektionszahl weiter sinkt

So sollen die Ausschüsse Anfang März in der Aula der Rauschule statt in der Remise stattfinden. Und die Stadtverordnetenversammlung soll dann am 22. März in der noch etwas geräumigeren Turnhalle der Allendeschule tagen. Damit der Plan aufgeht, müssten die Infektionszahlen aber weiter sinken, betont Petra Pape.

Im Dezember und Januar tobte ein erbitterter Streit darüber, wie ob und wie die Sitzungen stattfinden können. Viele Stadtvertreter pochten darauf, dass diese digital abgehalten werden. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow verwies auf technische, rechtliche und finanzielle Hürden einer solchen Lösung. Die Mehrheit entschied sich fürs ersatzlose Streichen der Treffen.

