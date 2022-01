Rheinsberg

Nachdem sie von einem Auto angefahren wurde, ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Der 82 Jahre alte Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Donnerstag mitteilte.

Der Mann war demnach am Mittwoch mit seinem Wagen in eine Sackgasse gefahren, wo er aus noch ungeklärter Ursache die Radlerin frontal erfasste. Danach fuhr er anscheinend ungebremst gegen eine Hauswand. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.



Von RND/dpa