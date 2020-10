Rheinsberg: Bauarbeiten in der Paulshorster Straße

Rheinsberg

Erst 2015 wurde die Paulshorster Straße neu gebaut – und nun gibt es dort schon wieder einen größeren Baggereinsatz? Tatsächlich rückten Bauleute in dieser Woche in der Straße mit größeren Gerät an. Allerdings nur, um die Regenwassermulden wieder auszubaggern.

„Sie waren vorher nicht tief genug gewesen“, erklärt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Der Niederschlag konnte nicht richtig ablaufen. Allerdings auch, weil einige Autobesitzer in den Mulden ihr Fahrzeug abstellen. „Dadurch verdichtet sich der Boden“, so der Verwaltungschef. „Dieses Problem haben wir an einigen Stellen.“

Bürgermeister appelliert an Autofahrer

So zum Beispiel im Kiefernweg in der Kernstadt, der erst in diesem Jahr für 250.000 Euro erneuert wurde. „Dort mussten wir richtig einschreiten.“ Nun habe sich die Situation an dieser Stelle zwar verbessert – im Gemeindegebiet komme es aber immer wieder vor, dass Autos in den Mulden parken. Schwochow appelliert, genau hinzugucken, wo man seinen Wagen abstellt. Denn das Ausbaggern kostet die Kommune Geld, das ihr an anderer Stelle fehlt.

Die Arbeiten in der Paulshorster Straße, die Teil- und Vollsperrungen nach sich zogen, sollen am 22. Oktober beendet werden. Bis dahin werden die Autofahrer dort umgeleitet.

Von Celina Aniol