Rheinsberg: Benefizveranstaltung für ukrainische Flüchtlinge am Sonnabend

Rheinsberg

Unter dem Motto „Nein zum Krieg“ gibt es am Sonnabend, 26. März, ab 16 Uhr auf dem Rheinsberger Kirchplatz eine Benefizveranstaltung bei der Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine gesammelt werden, die in Ostprignitz-Ruppin gelandet sind.

Initiator Andreas Endler hat für die Veranstaltung mehrere Chöre gewinnen können, die alle kostenfrei auftreten. Zudem werden auch die Erlöse aus dem Verkauf von Getränken und Gegrillten gespendet, so Endler. Neben dem Arbeitergesangsverein und dem Chor der Musikkultur werden auch der Posaunenchor der Kirchengemeinde Rheinsberg, der Rheinsberger Frauenchor werden auch der Rheinsberger Carneval Club, der Kindergarten sowie die Band Quietschfidel zu erleben sein.

Für die Wohnungen in Rheinsberg fehlt es noch an Mobiliar

Es gehe darum, Solidarität zu zeigen, sagte am Mittwoch Jürgen Neumann, der bei der Benefizveranstaltung als Moderator fungieren wird. Demnach werden am Sonnabend auch Flüchtlinge aus der Ukraine erwartet, die vorübergehend in der Nähe untergekommen sind und nun in Wohnungen der Rewoge umziehen werden.

Für die Wohnungen wird noch Mobiliar benötigt. Der Verein Esta Ruppin hat für Spenden ein Konto eingerichtet, Stichwort: Ukraine Rheinsberg, die IBAN lautet: DE80 3506 0190 1567 067 030.

Von Andreas Vogel