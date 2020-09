Rheinsberg: Debatte um Baumschäden wegen Trockenheit

Rheinsberg

Trockene Äste, die herabzustürzen drohen. Bäume, die umkippen könnten. Der Zustand der grünen Giganten sei besorgniserregend, urteilt Jörg Möller im Rheinsberger Bauausschuss diese Woche. „Es ist Gefahr in Verzug.“

Bäume haben unter der Trockenheit der vergangenen Jahre enorm gelitten. „Es ist erschreckend, wie die Kronen aussehen“, so der Rheinsberger, der der SPD-Fraktion angehört.

Anzeige

SPD-Vertreter fordert Stadt zum Handeln auf

Geld für eine größere Maßnahme soll her, um die Schäden zu minimieren und die Gefahrenstellen zu beseitigen. Ihm sei klar, dass eine erhebliche Summe im Stadtbudget eigentlich nicht vorhanden ist. „Es hilft aber nicht, wenn wir erst noch ein halbes Jahr diskutieren.“ Er fordert die Stadt zum schnellen Handeln auf.

Weitere MAZ+ Artikel

Daniel Hauke erscheint das Problem gar nicht so groß. Vor zwei Jahren habe der Bauhof mit herabfallenden Äster richtig viel zu tun gehabt, so der Ordnungsamtsleiter. Gefühlt sei das jetzt aber nicht der Fall.

Und auch der Baumfachmann der Stadt habe noch nicht Alarm geschlagen. „Aber auch er ist nur ein Experte und kein Hellseher: Er kann nicht in die Bäume hineinsehen.“

Herbststürme könnten noch Schäden offenbaren

Es könnte aber sein, dass sich die Lage anders darstellt, wenn die ersten Herbststürme kommen. „Vielleicht gibt dann der ein oder andere Baum doch nach“, so Hauke.

Den Zustand der Bäume werde die Stadt demnächst aber noch einmal gesondert unter die Lupe nehmen. Denn im Herbst findet eine Baumschau mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises statt. Da könnten auch noch Schäden zu Tage kommen, die die Kommune bislang nicht auf dem Schirm hat, räumt der Rathausmitarbeiter ein.

Dass gleich eine größere Summe für die Baumpflege eingestellt werden muss, schließt er aber so gut wie aus. „Dass es trocken ist, das wissen wir“, sagt er. „Bisher halten sich unsere Bäume aber wacker.“

Fällungen in Luhme vorerst nicht geplant

Auch die Lage in der Pappelallee in Luhme sei nur halb so schlimm, wie sie von manch einem in der Bevölkerung empfunden wird, meint Hauke. „Bisher ist dort keine Fällung geplant.“

Wenn es dazu kommen sollte, müsste allerdings im Vorfeld geklärt werden, um wessen Bäume es sich handelt. Bislang geht die Stadt davon aus, dass diese auf Grundstücken von Privatleuten stehen.

Das beweisen auch die Karten. „Und wenn es nicht unsere Bäume sind, dann werden wir sie nicht auf unsere Kosten fällen lassen“, stellt der Ordnungsamtsleiter klar.

Im Bauauschuss drängte indes Walter Luy darauf, dass die Stadt dort zu einer Abholzaktion anrückt. Er habe das Gefühl, dass dort „Gefahr in Verzug“ sei, so der CDU-Vertreter. Und die Kommune damit verpflichtet, zu handeln.

Von Celina Aniol