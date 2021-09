Rheinsberg

Ein junger Mann ist am Montag gegen 9.15 Uhr nicht in einem Rheinsberger Geldinstitut bedient worden, weil er am Schalter keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Daraufhin begann der 29-Jährige zu brüllen und Drohungen auszusprechen.

Unter dem Sakko ein Messer versteckt

Der Rheinsberger soll dabei ein Sakko getragen haben, wobei ein Schwert- oder Messergriff herausragte. Als die Polizei gerufen wurde, verließ er das Geldinstitut. Er konnte von der Polizei aber auf einem Parkplatz in der Paulshorster Straße geschnappt werden. Er hatte tatsächlich griffbereit einen Säbel mit einer Klingenlänge von 15 bis 17 Zentimetern bei sich, vermeldete die Polizei am Montagnachmittag.

Nach Konsultierung des Notarztes wurde der 29-Jährige zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Transport dorthin wurde sicherheitshalber von der Polizei begleitet.

Von MAZonline