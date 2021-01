Kleinzerlang

Sie sei in der Feuerwehr. Und sie sei es gerne. „Dass wir uns aber – Männlein wie Weiblein – alle hinter dem Feuerwehrauto auf engstem Raum umziehen müssen, das ist nicht in Ordnung.“ Die Stadt müsse doch endlich etwas für die Feuerwehrleute in Kleinzerlang tun, meinte Ilona Schenk in der Stadtverordnetenversammlung von Rheinsberg am Montagabend. Spätestens jetzt.

Denn das Land hat kürzlich ein neues Förderprogramm für die märkischen Feuerwehren aufgelegt. 40 Millionen Euro sind in dem Topf. „Vielleicht kriegen wir ja auch etwas“, sagte die SPD-Stadtvertreterin und fragte, ob die Verwaltung sich darum kümmern könnte.

Stadt bereitet den Antrag vor

Das tue sie bereits, so Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Er habe sich auch schon mit der Wehrführung darauf verständigt, dass der Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus in Kleinzerlang das nächste große Projekt für Rheinsberg im Bereich Brandschutz sein soll. Und mit seinen Mitarbeitern, dass sie einen Antrag vorbereiten sollen.

Eigentlich wollte die Kommune schon 2019 das Kleinzerlanger Gebäude vergrößern. Damals fielen die Pläne allerdings flach, weil Rheinsberg dringend Geld für Flecken Zechlin brauchte: Dort explodierten noch vor dem Startschuss für das neue Feuerwehrhaus die Baukosten und drohten das gesamte Projekt zu stoppen.

Kosten für Anbau noch offen

Nun ist das Haus in Flecken Zechlin fertig – und Kleinzerlang mehr als verdient dran, findet Schwochow. Denn, dass sich die Feuerwehrleute in der Garage umziehen müssen, das sei „ein Unding“. Neben dem Anbau will die Stadt sich in dem Ortsteil auch gleich um die Umgebung des Feuerwehrhauses aus DDR-Zeiten kümmern, bei der es seit Langem Entwässerungsprobleme gibt.

Wie viel sie das kosten wird, das sei derzeit noch völlig offen, sagt der Bürgermeister. Er hofft aber, dass Rheinsberg noch in diesem Jahr das Okay aus Potsdam bekommt – und schon nächstes Jahr bauen kann.

Geld für Gebäude und Sonderausrüstung

Erst Ende des vergangenen Jahres ist bekannt geworden, dass das Land Brandenburg erneut Geld für die Brandschutzeinheiten in die Hand nimmt. Mit 40 Millionen aus dem Zukunftsinvestitionsfonds will die Regierung in den kommenden Jahren den Aus- und Umbau von Feuerwehrhäusern sowie die Anschaffung von Sonderausrüstung fördern. Vorgesehen ist dabei eine feste Summe pro Stellplatz. Wie hoch die Förderquote im Fall von Kleinzerlang ausfällt, wo keine Stellplätze entstehen, das ist noch offen.

Von Celina Aniol