Rheinsberg

Mal war es richtig teuer, etwas vervielfältigen zu lassen. Nun kostet das Erstellen einer Kopie kaum noch etwas auf dem freien Markt – im Rheinsberger Rathaus muss man dafür aber immer noch ein vergleichsweise ordentliches Sümmchen auf den Tisch legen. 92 Cent kostet dort eine DIN-A4-Seite in Schwarzweiß. Noch: Denn das soll sich nun ändern.

Das Rathaus hat die bisherigen Verwaltungsgebühren, die aus dem Jahr 2014 stammen, neu kalkuliert und dabei festgestellt, dass eine Kopie – trotz der inzwischen gestiegenen Personalkosten – nur noch 50 Cent kosten sollte. Auch amtliche Beglaubigungen oder steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen sollen den Berechnungen nach deutlich günstiger sein. Nun schlägt der Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) vor, die Preise entsprechend anzupassen.

Rheinsberg will auch neue Gebühren einführen

Die Überprüfung fällt allerdings nicht in allen Punkten zugunsten der Rathauskunden aus. So sollen Bürger bei schriftlichen Auskünften künftig 8,30 Cent pro zehn Minuten Arbeit eines Verwaltungsmitarbeiters zahlen. Bisher waren dafür 3,55 fällig. Zudem sieht der Vorschlag der Verwaltung neue Gebühren vor. So zum Beispiel müsste ein Hausbesitzer, der eine Grundstückszufahrt bauen oder eine bestehende Zufahrt verändern will, für die bislang kostenfreie Genehmigung nach der Änderung der Satzung 117 Euro berappen.

Auch das Versenden von Daten per Mail soll teurer werden – allerdings fällt der Anstieg an diesem Punkt nicht drastisch aus. Quelle: Sebastian Gollnow

Im Großen und Ganzen hatte der Hauptausschuss der Stadt dennoch keine Einwendungen gegen die Änderungspläne. Nur an zwei Punkten hakten die Stadtvertreter nach. Freke Over (Linke) fragte, warum die Akteneinsicht etwas kosten sollte. Schließlich gebe es das Informationsfreiheitsgesetz, das jedem den freien Zugang zu Infos in den Behörden garantiere. Das Gesetz erlaube allerdings, dafür Gebühren zu erheben, erklärte Schwochow. Er hält das auch für gerechtfertigt, da manchmal der Aufwand enorm ist. „Alte Akten dafür vorzubereiten, kann Stunden dauern.“

Ulrike Liedtke empfindet Fahrgeld als „ungerecht“

Ulrike Liedtke (SPD) ärgerte sich über das Fahrgeld von 30 Cent pro Kilometer, das bei manchen Dienstleistungen, die beispielsweise den Besuch einer Baustelle voraussetzen, oder bei einem Wildschaden zusätzlich verlangt wird. Sie empfinde das als „ungerecht“, denn es bestrafe mit einer quasi Extra-Gebühr die Rheinsberger, die außerhalb der Kernstadt leben. Schwochow konnte den Einwand nicht entkräften. Der Ausschuss änderte den Verwaltungsvorschlag dennoch nicht und stimmte am Ende mehrheitlich dafür.

Von Celina Aniol