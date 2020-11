Rheinsberg: Haus der Begegnung darf seine Bleibe bis 2022 behalten

Rheinsberg

Die Zitterpartie um das Haus der Begegnung (HdB) hat vorerst ein Ende. Die Begegnungsstätte in Rheinsberg darf in seinem bisherigen Domizil in der Schillerstraße noch bis Ende 2022 bleiben. Das sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. „Wir werden die Zeit auch brauchen.“

Bis vor Kurzem war unklar, wie es mit der Einrichtung weitergeht. Denn eigentlich sollte sie ihr Haus bis Ende des Jahres räumen: Der Mietvertrag endet am 31. Dezember. Die neue Bleibe, das neue Rathaus also, ist aber noch längst nicht fertig. Schwochow rechnet damit, dass die Bauarbeiten in der Seestraße 9/10 erst in zwei Jahren abgeschlossen sind.

Rheinsberg : Mietvertrag nun zum vierten Mal verlängert

Er ist froh über die Einsicht des Vermieters und die Verlängerung des Vertrags. Die Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort aus Nordrhein-Westfalen sei damit der Stadt sehr entgegengekommen – erneut. Denn in den vergangenen drei Jahren hat diese das Mietverhältnis bereits dreimal verlängert, obwohl sie ihr Gebäude in Rheinsberg eigentlich längst sanieren wollte.

Nach ursprünglichen Plänen sollte das Haus der Begegnung zum 30. Juni 2018 ausziehen. Schließlich sollte das Rathaus Ende 2017 fertig sein. Wegen der heftigen Turbulenzen auf der Millionen-Rathausbaustelle musste die Stadt den Umzugstermin aber immer wieder verschieben. Dass die Stiftung sich dabei auf die Bitten der Stadt immer wieder eingelassen hat, scheint einen einfachen Grund zu haben: „Wir haben das Glück, dass die Arbeit unseres Hauses der Begegnung ziemlich genau dem Stiftungszweck entspricht.“

Corona-Zwangspause im Haus der Begegnung

Derzeit ist das Haus der Begegnung allerdings wegen Corona geschlossen. Denn im aktuellen Teil-Lockdown sind Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter in der Mark verboten. Nähkreise & Co. fallen aber genau in diese Kategorie. Anders als die Kurse der Kreisvolkshochschule, die das Gebäude in Rheinsberg ebenfalls nutzt: Da diese als Unterricht gelten, dürften sie stattfinden.

Im Moment fallen die Veranstaltungen der Volkshochschule aber in Rheinsberg ebenfalls aus. „Ich kann nicht ein ganzes Haus aufmachen, damit nur drei Kurse in der Woche dort stattfinden können“, erklärt Schwochow.

Noch kein Termin für Wiedereröffnung

Wann das Haus der Begegnung, das wöchentlich von rund 250 Menschen genutzt wird, wieder seine Pforten öffnet, das ist derzeit noch ungewiss. Eigentlich gilt die verordnete Zwangspause nur bis Ende November. „Was danach ist, weiß keiner.“

Der Bund und das Land wollen über die weitere Strategie zur Bekämpfung der Pandemie nach 31. November erst noch beraten. Und auch Schwochow behält sich ein Vetorecht vor: „Wenn die Infektionszahlen bei uns dann hoch sein sollten, dann sehe ich das skeptisch.“

Die Corona-Lage ist in Rheinsberg derzeit übersichtlich: Bis Mittwoch gab es im gesamten Gemeindegebiet lediglich eine Person, die positiv auf das Virus getestet wurde. Im Frühjahr hingegen gehörte die Stadt zu den absoluten Hotspots im Landkreis.

Mitarbeiter diesmal nicht in Kurzarbeit

Anders als im Frühjahr ist auch die Lage bei den Stadtbeschäftigten. Als damals die Begegnungsstätte, das Museum, die Touristinfo und die Bibliothek zugemacht wurden, hat die Kommune die Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt.

Jetzt verfolgt Rheinsberg eine andere Strategie: Ein Teil der Angestellten unterstützt nun die Kernverwaltung, ein Teil bummelt die über den Sommer aufgelaufenen Überstunden ab.

Zudem hat Rheinsberg diesmal die Touristinfo nicht ganz dicht gemacht, sondern nur die Öffnungszeiten verkürzt. Gäste treffen dort jetzt nur von 10 bis 14 Uhr jemanden an. Danach kümmern sich die Mitarbeiter noch zwei Stunden lang um die Ordnungsamtsangelegenheiten. Beantworten am Telefon Fragen zu Coronaregeln bei Verwandtenbesuch oder Privatfeiern.

Zeit für Antragstellung und Kontrollen

Die Museumsmitarbeiter nutzen die Zeit der Schließung fürs Schreiben von Anträgen. Die Stadt hofft nämlich, dass sie für die Zeit der Zwangspause eine Unterstützung bekommt.

Ein Mitarbeiter der Bibliothek unterstützt indes das Ordnungsamt bei Kontrollen. Grund für Beanstandungen gebe es aber kaum, so der Stadtchef. Die meisten Menschen und Unternehmen wie Gastronomie in Rheinsberg halten sich an die neuen Corona-Regeln.

