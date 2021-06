Kleinzerlang

Ein fremder Hund ist am Sonntag einem 66-jährigen Mann in Kleinzerlang in sein Fahrrad gelaufen. Der Radfahrer stürzte in der Dorfstraße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann hatte an seinem Fahrrad selbst einen Hund mitgeführt.

Kurz nach dem Zusammenstoß kam ein unbekannter Mann, dem offenbar der fremde Hund gehörte. Dieser lud den Hund in seinen Transporter und fuhr umgehend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist bekannt. Gegen den namentlich noch nicht bekannten Mann werde nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von MAZonline