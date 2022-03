Luhme

Morgens um zwei kam der Alarm. Die Entwarnung folgte erst gegen sechs. Auf Julias Snitkos Handy laufen noch immer die Nachrichten aus der Heimat ein. Rote Meldungen für den Bombenalarm. Und nur wenige grüne Meldungen für die Entwarnung.

Vor zwei Wochen ist Julia Snitko mit ihrem 16-jährigen Sohn und ihrem Hund Lacky aus einem kleinen Ort ganz im Osten der Ukraine geflüchtet. In Luhme bei Rheinsberg haben die drei vorübergehend Schutz gefunden. Die Ruhe dort, sei ihr nach der Ankunft als erstes aufgefallen, sagt sie: „Hier hört man keine Sirenen.“

Die Mutter blieb in der Ukraine

Julia Snitko fiel die Entscheidung zu fliehen nicht leicht. Sie musste ihren Bruder im Krieg zurücklassen. Aber auch ihre 70-jährige Mutter, die sich nicht vorstellen konnte, das Land zu verlassen, in dem ihr Sohn kämpft.

„Mama hat gesagt, sie lässt ihn nicht allein“, sagt Julia Snitko. Sie selbst jedoch packte eine Tasche, als die Sirenen nicht mehr aufhörten zu schrillen. „Ich war Panik“, sagt Julia Snitko. „Es gab jeden Tag und Morgen Alarm.“

Julia Snitko wollte ihren Sohn in Sicherheit bringen. „Ich wollte nicht, dass mein Sohn etwas Schreckliches sehen muss“, sagt sie. Zugleich befürchtete sie, dass er irgendwann eingezogen werden würde.

Inzwischen versuchen die beiden, im neuen Alltag anzukommen. Snitkos Sohn, der in der Ukraine eine Fachschule für angehende KFZ-Mechaniker besucht hat, nimmt von Luhme aus am Online-Unterricht teil – wie die anderen Schüler auch, die in der Ukraine geblieben sind. Julia Snitko selbst hilft anderen Geflüchteten mit Übersetzungen. Vor 22 Jahren hatte sie eine Weile als Au-Pair-Mädchen bei Karlsruhe gelebt. Sie spricht sehr gut Deutsch.

Zwei Tage Flucht aus der Ukraine

Fast zwei Tage hatte ihre Flucht aus der Ukraine gedauert. Erst zehn Stunden in einem völlig überfüllten Zug bis in den Westen des Landes, dann mit einem Bus bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Junge Helfer brachten sie von dort bis zum Berliner Hauptbahnhof, eine junge Frau vermittelte sie schließlich nach Luhme. „Das war ein Glück.“

Die frühere Managerin telefoniert täglich mit ihrer Familie. Sehr viele Menschen haben den 6000-Einwohner-Ort, in dem Julia Snitko und ihr Sohn noch vor drei Wochen lebten, inzwischen verlassen „Unser neunstöckiges Haus ist jetzt fast leer“, sagt sie. Bislang ist es von Bomben verschont geblieben.

Nicht alle Geflüchteten, die in Luhme leben, können mit ihrer Heimat Kontakt halten. Einige der Flüchtlinge, die dort Schutz suchen, kommen aus Charkiw, einer Millionenstadt im Nordosten des Landes. „Sie können nicht mehr telefonieren“, sagt Julia Snitko. Die Situation in der umzingelten Stadt ist dramatisch.

Für Julia Snitko war der russische Einmarsch in der Ukraine ein Schock. „Ich habe mit russischen Leuten zusammengearbeitet“, sagt sie. Drei ihrer Cousinen leben in Moskau – die Verbindungen ins Nachbarland sind eng. „Auch meine Cousinen sind geschockt“, sagt Julia Snitko.

Sicherheit für den Sohn

Wie es jetzt weiter geht? Julia Snitko weiß es noch nicht. Am liebsten würde sie so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Doch sie befürchtet, dass der Krieg noch lange dauern wird – und ihr Sohn nur in Deutschland in Sicherheit leben kann.

Für ihn macht sie allererste Pläne. „Er muss Deutsch lernen“, sagt Julia Snitko. „Wir wissen nicht, wie lange wir hier bleiben.“ Auch sie selbst will ihr Deutsch verbessern – und dann arbeiten. „Ich kann hier nicht sitzen und warten.“

Noch während der Flucht hatte Julia Snitko sich gefragt, ob es richtig ist, die Heimat zu verlassen. „Als ich hier ankam, wusste ich, dass es richtig war“, sagt sie inzwischen. „Früher oder später wäre ich ohnehin gegangen.“

In Luhme hatte der Landkreis zunächst eine Unterkunft für Geflüchtete angemietet, dann eine weitere. Die Hilfsbereitschaft in Luhme sei überwältigend, sagt Julia Snitko. „Es war ganz herzlich.“

Dennoch kreisen Julias Snitkos Gedanken ständig um die, die in der Ukraine geblieben sind. Auf Spaziergängen mit Lacky versucht sie, sich abzulenken. „Er ist mein Glückshund“, sagt sie.

Von Frauke Herweg