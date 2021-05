Rheinberg

Es war eine Premiere – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Erstens, weil es seit langem Lockdown endlich einmal wieder ein Konzert im Rheinsberger Schlosstheater gab – wenngleich auch kein öffentliches. Zweitens, weil die Akteure des Konzerts teilweise präsent – teilweise aber auch per Livestream zugeschaltet waren. Und last not least: Zum allerersten Mal wurde in Rheinsberg ein Residenzensemble für neue Musik gekürt.

Man erinnere sich: Eine jährlich neu berufene Rheinsberger Hofkapelle, die sich der historischen Aufführungspraxis Alter Musik widmet, hat – in Reminiszenz an den friederizianischen Musentempel – bei der Musikkultur Rheinsberg eine lange Tradition.

Neue Musik wird in Rheinsberg gepflegt – wie die Alte Musik auch

Und auch die regelmäßigen Pfingstmusiktage mit dem Schwerpunkt auf neuer Musik sind in Rheinsberg seit Gründung der Musikakademie fixe Größe. Ein Residenzensemble für diese Musik – die sich ungeübten Ohren oft verschließt und auf die man sich offenen Ohrs und Geistes einlassen muss – gab es bislang nicht.

Ausgerechnet im Corona-Lockdown, wo Musiker zu knabbern haben, weil sie weder gemeinsam proben noch auftreten dürfen, startet die Premiere. Und die ist durchaus corona-geprägt: Die vierköpfige Jury, darunter auch Musikakademiechef Felix Görg, sitzt maskiert auf Abstand.

Die vierköpfige Jury lauscht dem Online-Livestream des italienischen Ensembles Degli Intrigti - die Finalisten durften wegen Corona nicht einreisen. Quelle: Regine Buddeke

Während die Musiker der Ensembles Avec und Zeitstoff, die live vor Ort sind, ihre Instrumente aufbauen, wuseln Mitarbeiter umher, um die Technik für den Livestream des dritten Finalisten flott zu machen: Das Ensemble Degli Intrigati darf coronabedingt nicht aus Italien nach Deutschland einreisen und muss digital zugeschaltet werden.

Drei Finalisten – zwei präsent, einer im Livestream

Insgesamt sieben internationale Ensembles haben sich beworben – drei präsentieren sich nun am Freitagabend der Experten-Jury im Auswahlkonzert. Die Italiener starten und spielen italienische zeitgenössische Komponisten.

Das italienischen Ensemble Degli Intrigati spielte live zugeschaltet: Was nicht mitspielte, war die Rheinsberger Internetverbindung. Quelle: Regine Buddeke

Was nicht mitspielt, ist die Rheinsberger Internetverbindung – die steigt im Duett von Flöte und Klarinette aus. Ein paar Minuten später sieht man auf der Leinwand, wie jemand aus dem Off kommt und dem Dirigenten ins Ohr flüstert – die Telefonleitung zumindest funktioniert und der Dirigent stoppt und beginnt das dritte Stück neu. Das hätte es vor Corona so nicht gegeben.

Der Beitrag des Ensemble Avec war vielgestaltig: Ein experimentelles Gängemenü aus Texten, Tönen, Tanz - mit Licht und Schatten. Quelle: Regine Buddeke

Das Ensemble Avec verblüfft mit grenzgängerischer Leichtigkeit. Ihr Programm ist ein kreatives Gemisch aus Texten, Tönen und Tanz. Szenische Effekte und Licht-Schatten-Glitzern bereichern das interdisziplinäre Crossover, die Texte sind von Nietzsche, Böll und Ingeborg Bachmann. Die Stimmen werden zu Musik aber auch zur Message und das glockenhelle Kichern der Sopranistin im ersten Mosaikstück des Konzerts verzaubert.

Tänzerisch bezaubernde Einlage: Imogen Gutekunst vom Ensemble Avec. Quelle: Regine Buddeke

Das letzte Minikonzert bestreitet das Ensemble Zeitstoff. „Nach dem ruhigen Stück mit wenig Tönen kommt nun ein lautes mit sehr vielen Tönen“, erklärt ein Musiker nach „Five“ von John Cage und bevor es ins musikalische Bällebad namens „Jeux – Balls“ geht.

"Jeux" - ein akustisches Ballspiel des Ensembles Zeitstoff. Quelle: Regine Buddeke

Die Jury brauchte für ihre Entscheidung eine halbe Stunde: „Drei so unterschiedliche Ensembles“, seufzt Felix Görg, man sei ordentlich ins Schwitzen gekommen, habe sich aber ohne Blutvergießen einigen können: Das erste Rheinsberger Residenzensemble für neue Musik wird Degli Intrigati. Die Sieger freuen sich im Laptop, in den die Rheinsberger gratulieren. Man freut sich – hie wie da – auf die Zeit in Rheinsberg. Im Herbst soll es losgehen.

Festival für Neue Musik 28.-30. Mai Das Festival für neue Musik – eines von drei Festivals, die anlässlich von „30 Jahre Musikakademie Rheinsberg“ geplant waren – musste coronabedingt weitgehend digital stattfinden. Es fand unter anderem ein Zoom-Meeting zu Zukunftsvisionen in der Neuen Musik statt, ein Symposium für Neue-Musik-Akteure und ein Zoom-Meeting „Jugend komponiert“. Ab 11.06. (bis 30.9.) sind Konzert-Streams abrufbar – auf dem Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/MusikakademieRheinsb Kairos Quartett: All Time Favorites & Hausgötter – unter: https://musikkultur-rheinsberg.de/produktionen/all-time-favorites-hausgoetter/ Zafraan Ensemble: Porträtkonzert Irene Galindo Quero – unter: https://musikkultur-rheinsberg.de/produktionen/portraetkonzert-irene-galindo-quero-2021/

Jubel im Laptop: Das italienische Ensemble nimmt die Glückwünsche aus dem fernen Rheinsberg entgegen und freut sich auf die Zeit als Residenzensemble, die im Herbst beginnt. Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke