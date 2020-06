Rheinsberg: Kein Aus fürs Haus der Begegnung

Rheinsberg

Wird das Rheinsberger Haus der Begegnung (HdB) Ende des Jahres schließen? Diese Frage stellte der Behindertenbeauftrage Dieter Engler jetzt dem Bürgermeister. Die Einrichtung stehe keineswegs vor dem Aus, versicherte Frank-Rudi Schwochow – auch wenn derzeit nicht klar ist, an welchem Standort die Arbeit im neuen Jahr weiterlaufen wird.

Das Problem ist, dass der Mietvertrag im Dezember endet. Das neue Domizil der Einrichtung wird zu diesem Zeitpunkt aber auf keinen Fall bezugsfertig sein. Denn die Begegnungsstätte soll in die Seestraße 9/10 ziehen. Den Teil des neuen Rathauses also, an dem noch sehr viele Arbeiten anstehen. Zuletzt hieß es, dass mit einem Umzug dorthin erst 2022 zu rechnen ist.

Anzeige

Bauamt-Räume als Alternative

Für das HdB bedeutet es: Entweder wird sein Mietvertrag verlängert oder es wird in die Räume des bisherigen Bauamts ausweichen, das in den demnächst fertigen Teil des neuen Rathauses ziehen soll. sagt Schwochow. Die erste Option wäre die einfachste. Allerdings sei derzeit noch fraglich, ob der Vermieter das ermöglichen kann.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Gespräch mit der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort aus Nordrhein-Westfalen, der das bisherige HdB-Objekt in der Schillerstraße gehört, sei für Ende des Sommers geplant. Der Ausgang hänge davon ab, ob die Stiftung, die das Gebäude sanieren will, stattdessen eine Baumaßnahme am anderen Standort vorziehen kann.

Bisher haben sich die Vermieter sehr kulant gezeigt. So wurde der Mietvertrag in den vergangenen drei Jahren bereits dreimal verlängert, nachdem es zu großen Problemen auf der Rathausbaustelle kam. Nach ursprünglichen Plänen sollte das Haus der Begegnung zum 30. Juni 2018 ausziehen.

Lesen Sie mehr unter:

Rheinsberger Haus der Begegnung darf bis Ende 2020 in seinem Domizil bleiben

Haus der Begegnung fährt nach der Corona-Pause wieder hoch

So läuft’s auf der Rheinsberger Rathausbaustelle

Von Celina Aniol