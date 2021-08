Rheinsberg

Spiegelsaal? Nicht in diesem Jahr – auch wenn das Konzert der Liedklasse von Carolin Masur während der Kammeroper-Saison dort traditionell stattfindet. Aber mit Abstand platziert würden in das historische Gemach nur wenige Besucher passen – zu wenige für das Klangerlebnis, das die jungen Sänger am Freitag und Sonntag boten. Stattdessen gibt es den nicht weniger historischen Schlosshof. Allerdings war der am Sonntag verregnet – kurzerhand leiteten die Organisatoren die Gäste in die Kirche um, weil das Schlosstheater belegt war.

Auch die Kirche mit ihren Säulen und Buntglasfenstern ist ein schöner Ort für „Lieder der Sehnsucht“ – so heißt das Programm, das im Jahr des „Fests für Beethoven“ natürlich auch dessen Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ beinhaltet. Carolin Masur hat bei der Liedauswahl indes nicht allein auf dessen Liedgut gesetzt, sondern den Bogen weit gespannt – von sehnsüchtig-tragisch bis frech-witzig.

Die Liedklasse von Carolin Masur sang "Lieder der Sehnsucht" in der Kirche Rheinsberg: Katharina Semmelbeck, Lissa Meybohm, Yuheng Wei, Shinhyung Kim (v.l.) Quelle: Regine Buddeke

Denn Sehnsüchte gibt es viele: Es ist amüsant, wenn Lissa Meybohm – mit ihrem silberhellen Sopran Friedrich Hollaenders „Kleptomanin“ aus dem Nähkästchen plaudern lässt, warum sie „haben, haben, haben“ muss, was sie am Ende gar nicht braucht. Auch eine Sucht – mit Witz und Augenzwinkern gesungen und auch schauspielerisch eine Perle. Ganz andere Töne zieht sie dagegen beim Monolog der „Maria Stuart“ auf – da blitzt Größe und Tragik durch die Zeilen.

„Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide“, singt Katharina Semmelbeck herzzerreißend das „Lied der Mignon“ von Schubert. Lissa Meybohm setzt denselben Text Goethes in einer Vertonung von Josephine Lang dagegen.

Silberglanz in der Stimme: Lissa Meybohm. Quelle: Regine Buddeke

Die männlichen Mitstreiter des Liedkurses sind der Tenor Yuheng Wei und der Bariton Shinhyung Kim. Ersterer setzt Carl Schlössers „Feuerlärm“ musikalisch in Brand, dass man Gänsehaut bekommt, letzterer erzählt mit Witz und klangvoll eine „Kuriose Geschichte“.

Gänsehaut gibts auch beim Terzett aus „The Beggar’s Opera“, quasi ein Vorläufer von Brechts „Dreigroschenoper“. Pepuschs Oper war 1728 eine Sensation, drehte sie sich doch nicht um Könige und Götter, sondern um ganz anderes Klientel: Diebe, Bettler, finstere Gestalten. Im Terzett betteln Polly und Lucy, neben ihrem Geliebten hängen zu dürfen, wenn der verurteilt wird. Als Gegenstück gibt es das Liebesduett aus der „Dreigroschenoper“: Zart und betörend bis unter die Haut.

Carolin Masur sang bei der Zugabe mit. Quelle: Regine Buddeke

„Ruhe der Liebe“ sing Katharina Semmelbeck innig und süß, dann geht es ins Finale: Das berühmte Quartett aus Beethovens „Fidelio“, der am Mittwoch in Rheinsberg Premiere hat. Die vier Sänger brauchen sich mit ihrer Darbietung kein bisschen hinter den Sängern des Fidelio-Ensembles verstecken – so makellos und schön wird das Stück dargeboten. Da wird der Titel „Mir ist so wunderbar“ zum Programm. Der Applaus ist stürmisch – bei der Zugabe „Oh Täler weit, oh Höhen“ singt auch Coach Carolin Masur mit.

Lesen Sie auch:

Exquisites Konzert mit Streichquartett und Sängern im Schlosshof

Konzert: Wer Beethoven zu seinen Sinfonien inspirierte

Musikalischer Streifzug durch die Antike

Rheinsberg: Jugendliche machen Oper

Von Regine Buddeke