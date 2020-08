Freke Over fordert, dass in Rheinsberg schnell ein betreuter Bauspielplatz und ein Kiezzentrum entstehen. Der Linken-Fraktionschef glaubt, dass beide Orte wichtig sind, um Konflikte zwischen Deutschen und Migranten zu lösen.

Rheinsberg: Linke will Bauspielplatz und Kiezzentrum, um Integration zu fördern

Rheinsberg - Rheinsberg: Linke will Bauspielplatz und Kiezzentrum, um Integration zu fördern

Rheinsberg - Rheinsberg: Linke will Bauspielplatz und Kiezzentrum, um Integration zu fördern