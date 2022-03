Rheinsberg: Linken-Fraktion will, dass Stadt Wohnungen an Geflüchtete vermietet

Rheinsberg

Herbe Kritik äußert der Rheinsberger Linken-Fraktionschef Freke Over am Bürgermeister der Stadt Frank-Rudi Schwochow. Es sei nicht nachvollziehbar, dass dieser angesichts der aktuellen Lage schweigt und die Bereitstellung von leerstehenden Wohnungen der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge blockiert.

Dieser will den Wohnraum laut Landkreisverwaltung nur unter bestimmten Bedingungen als Flüchtlingsunterkünfte vermieten. Zu ihnen gehören, dass in der Stadt keine große Flüchtlingseinrichtung entstehen soll.

Over: Rheinsberg soll Wohnungen Flüchtlingen bereitstellen

Schwochow soll die „unannehmbaren“ Forderungen und seinen „Widerstand“ gegen die Vermietung der derzeit 14 leerstehenden und bezugsfertigen Wohnungen an Geflüchtete aus der Ukraine aufgeben, fordert nun Over in Namen seiner Fraktion. Und dieser soll als Rewoge-Aufsichtsratschef dem Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft erlauben, weiteren Wohnraum für Flüchtlinge herzurichten.

Auf dem Gebiet der Stadt sind indessen schon viele Dutzend Menschen aus der Ukraine untergekommen. So sind etwa 80 geflüchtete Menschen in einem Landhaus in Luhme untergebracht. Im Ferienland Luhme, das Over betreibt, sind es gut 30. Allerdings könnte es sein, dass im Laufe des Donnerstags noch bis zu 50 weitere ankommen, so der Lokalpolitiker.

Große Hilfsbereitschaft in Luhme

Die Bereitschaft, sich um diese Hilfsbedürftigen zu kümmern, sei enorm. „Leute aus dem Dorf, die Feuerwehr, die Apotheker helfen, Bauern bringen Eier, andere Kinderspielzeug, die Feuerwehr ist da, die Hausärzte kommen abends, um die Kinder zu untersuchen, der Landkreis arbeitet bis 22 Uhr“, erzählt Over im Stakkato. „Es ist toll, was hier passiert.“

Umso negativer falle das Schweigen des Verwaltungschefs auf. „Er war nicht einmal in Luhme, hat nicht einmal Danke gesagt. Die Null-Kommunikation auf allen Ebenen finde ich verheerend.“ Für eine Stellungnahme zu diesem Thema war Schwochow nicht zu erreichen.

Von Celina Aniol