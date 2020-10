Rheinsberg: Lösung für kaputten Gehweg in Walther-Rathenau-Straße offen

Rheinsberg

Eigentlich wollte die Stadt den maroden Gehweg in der Walther-Rathenau-Straße so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Die Arbeiten standen ziemlich weit oben in der Prioritätenliste für die Rheinsberger Investitionen.

„Wegen Corona hat sich aber alles verschoben“, entgegnet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow auf die Anfrage des Behindertenbeauftragten Dieter Engler. Sprich: Es ist völlig offen, wann der Weg, den laut Engler so gut wie alle meiden, saniert wird.

Anzeige

Kreis soll Übergangslösung prüfen

Ob eine Übergangslösung verwirklicht werden kann, das sei noch offen, so Schwochow. Im März hatte der Bauamtsleiter Daniel Hauke vorgeschlagen, einen Stück der Straße abzutrennen und in einen Gehwegstreifen zu verwandeln.

Die Stadt habe darüber bereits mit der Kreisverwaltung gesprochen. Nun prüfe die Verkehrsbehörde die Idee. Die reguläre Sanierung des Fußgängerbereichs in der Rathenaustraße soll etwa 200.000 Euro kosten. Der Weg gilt als die Hauptverbindung zwischen der KKW-Siedlung und dem Bahnhofsgebiet.

Von Celina Aniol