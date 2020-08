Rheinsberg

Weil sich ein Kunde am Samstag gegen 9.30 Uhr in einer Drogerie an der Rhinstraße in Rheinsberg zum wiederholten Male weigerte, trotz Aufforderung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, verweigerte auch ein Mitarbeiter der Drogerie, den Kunden abzukassieren. Daraufhin nahm der Tatverdächtige die Waren und lief aus dem Laden, ohne zu bezahlen.

Dieb fährt mit dem Auto davon

Auch die Versuche des Mitarbeiters, den Kunden aufzuhalten, wurden ignoriert. Der Mann stieg in ein Auto und fuhr davon. Hinweise auf die Identität des Täters liegen nach Polizeiangaben vor. In dem Fall ermittelt nun die Kripo.

Von MAZonline