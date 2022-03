Rheinsberg: Mehrere Nebengebäude brannten mitten im dicht bebauten Wohngebiet

Rheinsberg

Lichterloh loderte bereits das Feuer inmitten des dicht bebauten Rheinsberger Wohngebiets an der B 122, als die Brandschützer dort am Montagabend um kurz nach 18 Uhr eintrafen.

„Es war ein Vollbrand“, beschreibt Einsatzleiter Fred Kuball die Ausgangslage. Einer, der sich zudem über mehrere Gebäude erstreckte. Immerhin aber auf einem seit Jahren leerstehenden Gelände in der Berliner Straße.

Rheinsberg: Feuer hat schnell um sich gegriffen

Erwartet haben die 34 Einsatzkräfte aus Rheinsberg, Linow und Zühlen einen Scheunenbrand mit einer Ausdehnung von etwa 25 Quadratmetern. Löschen mussten sie am Ende ein Feuer mit einer Größe von rund 100 Quadratmetern in mehreren, durch Wände abgetrennten Unterständen mit Holztoren. Das Feuer im Nebengelass des denkmalgeschützten Hauses in der Nachbarschaft mehrerer Mehrfamilienhäuser hat offenbar schnell um sich gegriffen.

Brand in Rheinsberg: Schon von Weitem waren dichte Rauchschwaden zu sehen. Quelle: Alexander Bergenroth

„Zum Glück konnten wir aber das Übergreifen auf weitere Teile der Anlage verhindern“, konstatiert Kuball. Und auch auf die Wand an Wand angrenzende Stallanlage des Nachbargrundstücks.

Bundesstraße in Rheinsberg wegen des Brandes gesperrt

Gegen 19.30 Uhr löschten die Feuerwehrleute noch die letzten Glutnester in der Zwischendecke. Für die Arbeiten blieb die Bundesstraße gesperrt.

Die Löscharbeiten an der Bundesstraße in Rheinsberg dauerten mehrere Stunden. Quelle: Celina Aniol

Besondere Herausforderung war dabei, dass der Brandort nicht nur unweit der nächsten Häuser, sondern auch mitten im verwinkelten und engen Innenhof des Gebäudekomplexes stand, der um 1900 erbaut wurde. Hinzu kam, dass dort Asbestplatten gelagert wurden.

Keine Verletzten beim Feuer in Rheinsberg

Kurz gab deshalb es die Überlegung, ob die eventuell daraus entweichenden Giftstoffe die Luft der Umgebung in einem größeren Ausmaß verunreinigt haben könnten. Als Kuball jedoch gegen 20 Uhr seinem Team Anweisungen zum Aufbruch zuruft, gab er jedoch Entwarnung: Es bestehe keine Gefahr durch das angekokelte Baumaterial. Und es sei auch niemand zu Schaden gekommen, sagt der Einsatzleiter.

Während es in den Nebengelassen heftig brannte, blieb das leerstehende Vorderhaus völlig unversehrt. Quelle: Celina Aniol

Was zu dem Feuer geführt hat, bleibt an diesem Abend völlig unklar: Weder die Feuerwehr noch die Polizei äußern eine Vermutung zur Brandursache. Die Polizei will am Dienstagvormittag den Brandort kriminaltechnisch untersuchen.

Von Celina Aniol