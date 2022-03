Rheinsberg

Am Freitagnachmittag ging ein anonymer Hinweis bei der Polizei ein, dass ein 53-jähriger Mieter eines Mehrfamilienhauses aus Rheinsberg, seinen Strom aus einer Gemeinschaftssteckdose des Mietobjektes ziehe.

Die Beamten rückten zur Überprüfung des Sachverhaltes an und konnten ein Kabel feststellen, welches vom Balkon des Mieters bis in den Keller des Hauses führte, wo sich die Gemeinschaftssteckdose befindet.

Polizei traf mutmaßlichen Stromdieb nicht an

Der mutmaßliche Stromdieb war nicht zu Hause und konnte deshalb auch dazu nicht befragt werden. Die Polizei ließ aber das Kabel fachmännisch entfernen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 53-Jährige muss sich jetzt wegen der Entziehung elektrischer Energie verantworten.

In Pritzwalk ist am Wochenende ebenfalls ein Stromdieb erwischt worden, der sich eine illegale Leitung vom Dachboden des Mehrfamilienhauses in die eigene Wohnung gelegt hatte.

Von MAZ-online