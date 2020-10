Rheinsberg verzichtet auf Geld vom neuen Betreiber des Wochenmarkts. Die Stadt will der Deutschen Marktgilde die Chance geben, den Verkaufsplatz aufzuwerten. Das Unternehmen schlägt sich dabei aber mit Coronaproblemen herum.

Auch auf den Wochenmärkten gelten die Coronaregeln. In Rheinsberg gibt es aber auch noch andere Auswirkungen der Pandemie: aufs Jahr gerechnet weniger Touristen – und somit weniger Kunden an Marktständen, wie der Betreiber des Wochenmarkts in Rheinsberg glaubt. Quelle: dpa