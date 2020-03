Rheinsberg: Neuer Kiefernweg sorgt für Kindersicherheit

Rheinsberg

Die Autos rollen schon länger über die neue Piste. „Wir mussten die Straße früher freigeben, als wir wollten, weil die Menschen sie trotz Absperrung sowieso schon genutzt haben“, sagt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Den offiziellen Bändchenschnitt im Kiefernweg wollte die Stadt aber nicht völlig ausfallen lassen. Zu teuer und zu wichtig erscheint ihr das Projekt. 250 000 Euro hat die Verwandlung des Sandwegs in eine ordentliche Fahrbahn gekostet, finanziert zu je einem Drittel vom Bund, vom Land und von der Kommune.

Neue Straße: Chaos in Bahnen gelenkt

Das Wichtigste aus Sicht der Stadt: Dass durch den Bau nun geordnete Verhältnisse vor der Grundschule herrschen, wenn auch an mancher Stelle die Straßenmarkierung noch fehlt. Das Chaos, das dort jeden morgen ausbricht, wenn Eltern ihre Kinder bringen, habe sich etwas beruhigt, sagen die Stadtvertreter einhellig. Und: Buskinder müssen durch die Verlegung der Haltestelle nicht die Straße überqueren.

Dennoch gebe es noch Verbesserungsbedarf an dem zeitweisen Verkehr-Hotspot. Denn einige parken auf den frisch angelegten Grünstreifen, die dadurch kaputtgehen. Oder am Straßenrand direkt vor der Schule. Andere fahren immer noch viel zu schnell in der Tempo-30-Zone.

Rheinsberg : Eltern als Verkehrssünder

Ortsvorsteherin Petra Pape überlegt deshalb, alle Eltern noch einmal anzuschreiben. Schließlich seien die Verkehrssünder meistens die Erziehungsberechtigten selbst, wenn sie morgendlicher Eile ihre Kinder zur Schule bringen. Denn Anlieger gibt es dort kaum. Und auch als Abkürzung wird die sich schlängelnde Strecke kaum genutzt.

Von Celina Aniol