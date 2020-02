Neues Leben für einstige Schule

Flecken Zechlin/Rheinsberg

Das hört sich gut an: Die alte Schule in Flecken Zechlin, die seit 30 Jahren leer steht und verfällt, soll zu neuem Leben erwachen. „Es ist eine Mischnutzung geplant“, sagte am Montag Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler).

Ein Café, Ferienwohnungen, ein Veranstaltungsraum

Demnach wollen die zwei Investoren, die beim Ortsbeirat am Mittwoch ihre Pläne vorstellen werden, in das sogenannte Amtshaus einziehen. Zudem sollen dort Ferienwohnungen, ein Café sowie ein Veranstaltungsraum entstehen, der von der Gemeinde genutzt werden kann.

„Es fehlt nur noch der Notarvertrag, ansonsten ist alles ausgehandelt“, so Schwochow. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen und dabei das inzwischen marode Dach saniert wird.

Einstige Schule wurde zum Schandfleck

„Das hört sich alles sehr vernünftig und realistisch an“, sagt auch Horst-Rainer Maranke, der Ortsvorsteher von Flecken Zechlin. Maranke ist froh, dass sich endlich eine Lösung für das Amtshaus gefunden hat. „Darauf warten wir seit Jahren.“

Horst-Rainer Maranke ist Ortsvorsteher von Flecken Zechlin Quelle: Regine Buddeke

Zwar hatte es in der Vergangenheit immer mal wieder Pläne für die alte Schule gegeben, zumeist von Männern, die in großen Limousinen und in schwarzen Mänteln angereist waren. Aber deren Pläne, in dem Einzeldenkmal, das einst als Schule und Pfarrhaus diente, Ferienwohnungen zu errichten, wurde nichts – so dass das Gebäude allmählich zu einem Schandfleck im Ort wurde.

Investoren stammen aus der Region

Jetzt könnte dieser Schandfleck schon bald verschwinden, auch wenn es wohl noch einige Jahre braucht, bis die Pläne umgesetzt sind. Die Investoren, die laut Bürgermeister Schwochow aus der Region stammen, bauten keine Luftschlösser, sondern hätten einen Zeitplan und machten einen „sehr vertrauenserweckenden Eindruck“, sagte Ortsvorsteher Maranke.

Davon können sich am Mittwoch ab 18.30 Uhr auch die Einwohner von Flecken Zechlin überzeugen und zudem ihre Fragen zu dem Projekt stellen. Weil mit einem großen Interesse gerechnet wird, findet der Ortsbeirat ausnahmsweise nicht im Gemeindehaus, sondern in der Schule. „Da gibt es mehr Platz“, sagte Maranke.

Ein Wohnheim für Demenzkranke

Eine Idee gibt es inzwischen ebenfalls für die einstige Kita „Märchenland“, die eigentlich längst zu einem Kiezzentrum umgebaut sein sollte. Das scheiterte bisher am fehlenden Geld und fehlenden Baugenehmigungen. Nun sei sich die Stadt aber mit einem Investor aus Rheinsberg einig, sagte Bürgermeister Schwochow.

Demnach soll in einem Teil der einstigen Kita eine Art Wohnheim für Menschen entstehen, die an Demenz erkrankt sind. Der andere Teil der noch umzubauenden Räume soll von Menschen genutzt werden können, die nach einem Krankenhausaufenthalt auf die anschließende Kur warten und dabei betreut werden. Zudem sei auch ein Kiez-Café geplant, so Schwochow.

Das Projekt will der Investor beim Rheinsberger Bildungs- und Sozialausschuss am 4. März vorstellen. Der Bürgermeister hofft, dass die Stadtverordneten Ende März den Plänen zustimmen, spätestens aber bis zum Sommer. „Die Stadt bleibt Eigentümer des Grundstücks“, so Schwochow.

Von Andreas Vogel