Das neue Rheinsberger Rathaus wird deutlich teurer als geplant. Und es wird länger dauern, es zu bauen. Davon geht nun Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow definitiv aus. Er rechnet damit, dass sich die Kosten auf mehr als zehn Millionen Euro belaufen werden. Und dass der letzte Abschnitt erst frühestens Ende 2022 fertiggestellt wird.

Laut Planungen, die allerdings mehr als zehn Jahre zurückliegen, sollte das Ensemble 4,6 Millionen Euro kosten. 2017 – als sich die großen Probleme auf der Baustelle noch nicht abzeichneten – ging die Stadt von 7,5 Millionen aus.

Rheinsberg leidet unter Preissteigerung in der Baubranche

Schuld daran sind laut Schwochow zwei Dinge: Zum einen die Preissteigerung in der Baubranche, die sowohl das Material als auch die Personalkosten betrifft. Der Verwaltungschef schätzt, dass diese etwa zehn Prozent pro Jahr ausmacht.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die jährliche Teuerung von Anfang an anzusetzen ist. Sie gelte nur für die Teile des Komplexes, die bis Herbst 2017 nicht fertiggestellt wurden, betont der Bürgermeister.

Ein Teil des neuen Rathauskomplexes sieht schon richtig gut aus. Andere Teile befinden sich jedoch noch fast im Rohbau. Quelle: Henry Mundt

Kurz danach gab es einen Baustopp, der erst Ende 2019 vollständig aufgehoben wurde. Wie hoch der Anteil der Arbeiten ausfällt, der bis dahin noch nicht abgeschlossen war, kann der BVB/Freie Wähler-Mann nicht konkret sagen. Teilweise befinden sich die Gebäude aber fast noch im Rohbau.

Dass die Baustelle für die Stadt vermutlich teurer wird als lange gedacht, liege aber auch am Abrechnungsprozedere, erklärt Schwochow. Die Stadt hat bislang so gut wie alles über das Fördergeldkonto im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ laufen lassen. Doch es sei fast ausgeschlossen, dass Land und Bund einverstanden sind, die gesamten Kosten zu übernehmen.

Rheinsberg wird einiges ganz aus eigener Tasche zahlen müssen

„Denn gefördert wird eigentlich nur der Bau – und nicht zum Beispiel die kostspielige Veranstaltungstechnik, die die Stadt dort reinpackte.“ Am Ende bedeutet es: Rheinsberg wird einige Dinge selbst bezahlen müssen, bei denen die Kommune bislang mit 80 Prozent Fremdgeld über die Förderung rechnet.

Dass das Land bei dem pannenreichen Rathausneubau penibel hinschauen wird, das steht für Schwochow fest. Er geht davon aus, dass die Stadt sich auf happige Nachzahlungen in den Jahren 2023/24 einstellen muss.

Die Bauarbeiten am Haus in der Seestraße 12 sollen noch im Juli abgeschlossen sein. Quelle: Henry Mundt

Dabei werde sie da ohnehin deutlich mehr Geld für die Verwaltungsgebäude als im Moment ausgeben müssen. So zum Beispiel, weil sie sich für Dielen in den Diensträumen und historische Ziegeln auf dem Dach entschied. Alleine für Ausbesserungen von letzteren an der Remise, die ebenfalls erst vor einigen Jahren saniert wurde, liege der Jahresetat bei 7000 Euro. Verzichten könne die Stadt darauf nicht. „Wir haben unsere Rathäuser 25 Jahre lang vernachlässigt. Das wird es bei mir nicht geben.“ Er wolle nicht schon wieder einen Investitionsstau verursachen.

Eine gute Nachricht gibt es allerdings auch: Der Rathauschef geht davon aus, dass die Baufirmen im Gebäude der Seestraße 12 bis Ende des Monats fertig sind. „Die Arbeiten laufen super. Es sieht jetzt auch von Innen wie ein richtiges Rathaus aus.“

Nach einer Grundreinigung und dem Aufbau der Möbel könnte das erste Haus des neuen Rathausensembles im Oktober bezogen werden. Dorthin sollen Teile des Bau- und Bürgeramts, das Standesamt, das Einwohnermeldeamt sowie die Kasse umziehen. Begonnen hat die Stadt mit dem Bau im Jahr 2013. Er sollte längst in Gänze abgeschlossen sein.

Von Celina Aniol