Rheinsberg

Die Reha-Klinik Hohenelse in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) hat sich auf orthopädische Rehabilitation und Diabetologie spezialisiert. Aber inzwischen spielt auch das Thema Long-Covid eine wachsende Rolle in dem direkt am Ufer des Rheinsberger Sees gelegenen Haus. Und Michael Schäfer, der ärztliche Direktor der von der Deutschen Rentenversicherung betriebenen Klinik, geht davon aus, dass die Probleme in den nächsten Monaten deutlich zunehmen werden. „Viele sind für das Thema noch gar nicht sensibilisiert“, sagt er. Sie stellten bei sich nach überstandener Corona-Infektion zwar Symptome wie eine anhaltende Leistungsschwäche oder Gedächtnisprobleme fest, ohne sie aber mit der Erkrankung in Verbindung zu bringen.

Schätzungsweise eine halbe Million Betroffene

Wissenschaftliche Studien sind zu der Einschätzung gekommen, dass zehn Prozent oder mehr aller Infizierten von Long- oder Post-Covid betroffen sein könnten. In Deutschland würde das schätzungsweise eine halbe Million Menschen betreffen. Andere Studien gehen von 30 bis 40 Prozent aus, für diese Zahlen gibt es jedoch noch keine gesicherten Daten. Von Long-Covid wird gesprochen, wenn Patientinnen oder Patienten länger als vier Wochen nach einer Infektion mit Covid 19 über anhaltende oder wiederkehrende Symptome berichten. Bestehen die Beschwerden länger als zwölf Wochen, ist von Post-Covid die Rede. Frauen sind stärker als Männer betroffen, der Schwerpunkt liegt in der Altersgruppe von 30 bis 50. „Aber es kann jeden treffen, auch Kinder“, sagt Michael Schäfer. Vorerkrankungen wie Asthma, Bluthochdruck, Diabetes und Übergewicht spielen eine Rolle, Rauchen und Alkohol wirken sich negativ aus.

Symptome von Erschöpfung bis zum Haarausfall

Die Beschwerden äußern sich bei jedem Patienten anders. Bis zu 200 verschiedene Krankheitsbilder wurden beobachtet, so Schäfer. Viele klagen über Erschöpfung und Kurzatmigkeit, Herzrasen oder Kopfschmerzen, andere über anhaltende Muskel- oder Gliederschmerzen, wieder andere über Konzentrationsprobleme, Geschmacksstörungen oder Haarausfall. Schlaf- und Angststörungen treten auf oder depressive Verstimmungen. In schweren Fällen kann sich ein sogenanntes Chronisches Fatigue Syndrom entwickeln, ein dauerhafter Erschöpfungszustand, der meist mit Arbeitsunfähigkeit verbunden ist.

Long-Covid tritt bei Menschen mit schweren wie leichten Verläufen der Corona-Erkrankung auf. Bei schwerem Verlauf, etwa bei intubierten Patienten, kann zum Beispiel das Lungengewebe durch die Erkrankung selbst dauerhaft geschädigt sein oder es handelt sich um Nebenwirkungen der Behandlung. Bei leichten Verläufen dagegen wird vermutet, dass Long-Covid durch anhaltende Entzündungsprozesse im Körper aufgrund einer überschießenden Immunreaktion hervorgerufen wird.

Empfehlung: Gesundheitscheck nach Corona-Erkrankung

Michael Schäfer empfiehlt, etwa vier bis sechs Wochen nach überstandener Corona-Erkrankung den Hausarzt aufzusuchen und sich gründlich untersuchen zu lassen, je nach Symptomen etwa mit Lungenfunktionstest, EKG oder der Überprüfung kognitiver Funktionen wie der Konzentration. Der Hausarzt kann auch einen Lungenfacharzt oder einen Herzspezialisten hinzuziehen. In vielen Fällen reicht es, ein ambulantes Training mit Physiotherapie oder Atemtherapie durchzuführen. Gibt es anhaltende Beeinträchtigungen im Alltag und im Beruf, sollte eine stationäre Rehabilitation beantragt werden.

In der Reha-Klinik Hohenelse in Rheinsberg kümmert sich bei leichten bis moderaten Long-Covid-Fällen und einer orthopädischen oder diabetologischen Grunderkrankung ein multiprofessionelles Team um die Patienten, mit Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Psychotherapie. „Die Therapien greifen wie bei einem Zahnrad ineinander, damit der Patient die Klinik mit einem Erfolg verlässt“, sagt der Ärztliche Direktor Michael Schäfer. Vorgesehen ist in der Regel ein drei- bis vierwöchiger Reha-Aufenthalt, der bei Bedarf auf fünf oder mehr Wochen ausgedehnt werden kann. Danach schließen weitere Trainingsprogramme oder ambulante Therapien an. Es gibt inzwischen auch einige Long-Covid-Selbsthilfegruppen, in denen sich Betroffene austauschen können.

Reha-Antrag auch online

Beschäftigte, deren Arbeitsfähigkeit durch Long-Covid eingeschränkt ist, können einen Antrag auf eine Reha-Behandlung online stellen. Näheres dazu unter deutsche-rentenversicherung.de mit dem Stichwort „Long-Covid“ in der Suchmaske.

Von Ulrich Nettelstroth