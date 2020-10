Rheinsberg: Revierpolizistin Ilona Huwald geht in Ruhestand

Rheinsberg

Man erkennt sie auch in Zivil. Wenn Ilona Huwald in Lederjacke und Jeans durch die Straßen Rheinsbergs läuft, grüßen Radfahrer, Spaziergänger und der Bäcker. Huwald – seit 18 Jahren Revierpolizistin in Rheinsbergs 17 Ortsteilen – grüßt freundlich zurück. Gestört hat es sie noch nie, überall angesprochen zu werden. „Ich finde das schön.“

Anfang November geht die 60-Jährige in den Ruhestand. Sie blickt dem Datum mit ein wenig Wehmut entgegen. Doch sie freut sich auch. Auf die Zeit mit den Enkeln. Und freie Tage, in denen nicht der Schichtdienst bestimmt, was sie tut.

Konflikte entschärfen, bevor sie hochkochen

„Ich habe meinen Beruf wirklich sehr gerne gemacht“, sagt Huwald. Mit Menschen reden, Konflikte entschärfen bevor sie hochkochen – das hat ihr immer gelegen. „Man muss nicht immer gleich die 110 rufen“, sagt sie.

Als Revierpolizistin hat Huwald für die Kripo Zeugenbefragungen übernommen und für die Bußgeldstelle ermittelt, wenn etwa jemand ein Bußgeld für zu schnelles Fahren oder die rote Ampel nicht zahlen wollte. Nicht immer waren solche Gespräche einfach. Huwald hat immer versucht, die Tatsachen sprechen zu lassen. „Man darf nicht lange diskutieren und muss sachlich bleiben.“

Vertrauen in die Revierpolizistin

Regelmäßig fordern auch Behörden, die vernachlässigte Tiere sicherstellen, gefährliche Hunde abholen oder Häuser räumen müssen, die Hilfe der Polizei an. Kannte Huwald die Familien bereits, die Besuch vom Amt bekamen, so konnte das Wissen der Flecken Zechlinerin hilfreich sein. Auch bei der Zustellung von Haftbefehlen konnte es wichtig sein, dass die Revierpolizistin bereits wusste, auf wen sie oder ihre Kollegen treffen würden.

„Ich wohne in meinem Revier“, sagt Huwald. „Das kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein.“ Im besten Falle hilft das Vertrauen, das man ihr entgegen bringt, Konflikte zu befrieden. Doch gibt es auch Gespräche, die selbst erfahrene Beamte noch einige Zeit belasten. „Man denkt auch noch abends dran.“

Schwieriger Hochwasser-Einsatz

Einen der vielleicht schwersten Einsätze: das Elbe-Hochwasser in der Prignitz vor sieben Jahren, bei dem auch Beamte aus Ostprignitz-Ruppin halfen. Gemeinsam mit ihren Kollegen musste Huwald Straßen absperren. „Die Bedrohung war so groß“, erinnert sie sich. Die Schichten waren anstrengend –„zwölf Stunden plus“.

Doch fallen Huwald auch viele kleinere – gänzlich unspektakuläre – Einsätze ein. Die beiden alten Damen etwa, die in Rheinsberg den Polizeiwagen anhielten, weil sie den Weg zum Bahnhof nicht fanden. Huwald und ihr Kollege setzten sie ins Polizeiauto und fuhren sie zum Bahnhof. „Wir sind kein Taxi-Unternehmen“, sagt Huwald. Doch wollte sie die sichtlich erschöpften Damen auch nicht einfach stehen lassen. Als Polizistin, sagt Huwald, habe sie auch immer helfen wollen.

Beruf mit Menschen

Huwald ist seit 27 Jahren Polizistin. Sie hat bereits als Dekorateurin, Kellnerin und Bäckereiverkäuferin gearbeitet, als sie 1993 ein Polizeiausbildungsprogramm für „Lebensältere“, wie es damals heißt, beginnt. „Ich wollte etwas mit Menschen machen“, sagt Huwald. Einige Zeit arbeitet sie bei der Bereitschaftspolizei in Oranienburg, später wechselt sie zur Rheinsberger Wache. Erst in den Innendienst, mit der Polizeireform 2002 wird sie Revierpolizistin.

Angst vor Langeweile hat Huwald nicht. Vor zwei Jahren hat sie einen Bootsführerschein gemacht. Jetzt will sie endlich Zeit für das Boot haben. „Ich fotografiere auch sehr gern“, sagt Huwald. Sie sich eine Spiegelreflexkamera gekauft – und sich in einem Fotokurs angemeldet.

Von Frauke Herweg