Rheinsberg

Der Abenteuerspielplatz wird kommen, beteuert der Bürgermeister. Allerdings soll das Gelände fürs große Austoben nicht mehr vom Integrationsgeld bezahlt werden, so Frank-Rudi Schwochow. Und nicht einfach irgendwo zwischen den Wohnblöcken der Stadionsiedlung errichtet werden.

Stattdessen wolle die Stadt die Abenteuerspielfläche aus dem Budget des Förderprogramms „ Soziale Stadt“ bauen. Und zwar direkt auf dem Areal zwischen der Allendeschule und den Kindergärten.

Anzeige

Schulgelände soll neu gestaltet werden

Das notwendige Okay des Landes dafür habe die Stadt bereits, berichtet der Verwaltungschef. Die Neugestaltung der 1,9 Hektar großen Fläche, die bis Juni 2022 erledigt werden soll, hat die Kommune sogar schon ausgeschrieben.

Weitere MAZ+ Artikel

Was passiert aber mit dem Geld aus der Integrationspauschale? Diese Summe will Schwochow lieber für eine neue Sitzfläche direkt im Wohngebiet ausgeben, und eben nicht mehr wie bisher geplant für den Abenteuerspielplatz.

57.500 Euro stehen der Stadt dafür zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Landesgeld, das über den Landkreis an diejenigen Kommunen ausgeschüttet wird, die Asylsuchende aufgenommen haben.

Stadt will Tobeecken konzentrieren

An dem neuen, von Schwochow angedachten Treffpunkt soll es zwar auch Spielgeräte geben. Allerdings nur kleine, die den Eltern die Möglichkeit geben, sich ins Gespräch zu vertiefen. „Alles andere, was mit Ballspielen und richtig austoben zu tun hat, soll auf das Schulgelände wandern.“

Freke Over ist von der Nachricht über die Kursänderung bei der Pauschale wenig begeistert. „Eine Sitzgruppe für 57.000 Euro? Na ja“, kommentiert der Rheinsberger Linken-Fraktionschef knapp.

Linke hält weiterhin an Betreuung fest

Over ist dagegen, dass die Stadt das ihr für Integration von Flüchtlingen zustehende Geld alleine für Mobiliar ausgibt. Und er hofft, dass sich die Stadtvertreter ihm anschließen.

Der Lokalpolitiker fordert, dass die Stadt einen großen Teil der Summe für die Betreuung von Kindern bereitstellt – und zwar egal welcher Herkunft, um so eine Gesprächsplattform für Erwachsene aus verschiedenen Ländern zu schaffen . Er schlägt vor, dafür einen Bauspielplatz in der Stadionsiedlung zu errichten. Ende Juli sind in der Rheinsberger Stadionsiedlung Konflikte zwischen Bewohnern verschiedenen Nationalitäten stark eskaliert.

Von Celina Aniol