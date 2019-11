Keine Straßensperrung beim Weihnachtsmarkt

Rheinsberg

Bisher blieb die Schloßstraße während des Weihnachtsmarktes gesperrt. In diesem Jahr will die Stadt die Bundesstraße trotz der Veranstaltung für den Verkehr offen lassen. Das teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler) in dieser Woche auf Nachfrage von Marion Grefrath mit.

Die SPD-Stadtverordnete kritisierte die Entscheidung stark. Sie sieht darin eine große Gefahr. „Auch wenn wir das Karussell nicht mehr am Straßenrand, sondern mittig haben: Es werden viele Kita-Kinder da sein und dort fahren viele Holz-Laster, viele Lieferfahrzeuge und sehr viele Pkw vorbei“, sagte Grefrath in der Stadtverordnetenversammlung.

Schwochow verteidigte die Entscheidung. Seiner Ansicht nach steht die Stadt „mit einem Bein im Knast“, wenn sie bei einer Sperrung die Autos von der Bundesstraße durch ein Wohngebiet führt.

Dem Baufhof fehlt die Zeit

Der Bauamtsleiter verwies zudem darauf, dass die Sperrung auch beim Bauhof Probleme verursacht. „Sie bedeutet einen immensen personellen Aufwand“, so Daniel Hauke. Die Zeit, in der die Bauhof-Mitarbeiter die Sperrung beaufsichtigen, fehle dann für andere Arbeiten. „Und wir haben an der Schloßstraße eine Ampel.“

Die Stadt halte an der Neuregelung ohne Sperrung fest. Marion Grefrath ließ sich nicht überzeugen. „Wenn ein Kind überfahren wird, dann wird uns die Entscheidung teuer zu stehen kommen.“

Gegen Kritik aus der Bevölkerung, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr aufgrund finanzieller Einschnitte etwas kleiner als sonst ausfallen soll (die MAZ berichtete), warf sich indes SPD-Fraktionschefin in die Bresche. „Der Markt kann trotzdem sehr gut werden“, sagte Ulrike Liedtke.

Marktangebot nun doch größer

Die Rheinsberger Ortsvorsteherin Petra Pape berichtete, dass das Angebot bei dem Fest auf dem Kirchplatz nun doch größer ist, als vor Kurzem erwartet. „Wir haben am Sonntag inzwischen auch Live-Programm.“ Das konnte der Ort finanzieren, weil plötzlich ein Sponsor und ein weiterer, gut zahlender Händler aufgetaucht sind.

Überhaupt: Die Zahl der Stände sei ebenfalls größere geworden. Zuvor erzählte sie der MAZ, dass es schwierig ist, Händler für den dreitägigen Markt in Rheinsberg vom 6. bis zum 8. Dezember zu begeistern. „Die gehen lieber nach Berlin, wo sie vier Wochen lang stehen können.“ Sie rechnet inzwischen aber damit, dass die Rheinsberger eine Adventsveranstaltung bekommen, wie sie sie gewohnt sind.

Von Celina Aniol