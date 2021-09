Rheinsberg

Soll das neue Gradierwerk in Rheinsberg wirklich am Rudolf-Poscich-Platz entstehen? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich der Bauausschuss der Stadt, obwohl es nach Jahren nun eine Entscheidung des Ortsbeirats für diesen Standort gibt. Die größten Bedenken brachte dabei der CDU-Stadtverordnete Burkhardt Stranz vor. Er befürchtet, dass die Zapfsäule für Elektrofahrzeuge, die dort stehen, aber auch die E-Mobile selbst durch den aufsteigenden, salzhaltigen Dunst rosten könnten.

„An der Ost- und auch an der Nordsee gibt es Gradierwerke direkt am Strand, und da passiert nichts“, versuchte Kämmerer Bernd Weihshahn einzulenken. Die Legierung schütze die Automaten – und auch die Autos, die in der Nähe stehen sollten. Der Regen werde sein übriges dazutun: Mit der Nässe werden auch die salzhaltigen Partikel abgespült.

Stadt will Gradierwerk bald bauen lassen

Für Frank-Rudi Schwochow ist klar: Debatten über den Standort sind jetzt nicht mehr angebracht. Der Rheinsberger Bürgermeister will den Bau der Anlage vergeben, sobald der Haushalt beschlossen ist, was demnächst passieren soll. Zum anderen, weil es aus seiner Sicht keine Alternativen zum Posciechplatz gibt: Viele Orte seien in den vergangenen Jahren überprüft worden, sie sind wegen des Denkmalschutzes oder auch der Statik durchgefallen.

Dass Schwochow mit dem Projekt schnell starten will, das hat einen Grund. Der Verwaltungschef hofft, dass die Anlage schon im Frühjahr die Luft mit Bestandteilen der Rheinsberger Solequelle anreichert.

Von Celina Aniol