Rheinsberg

Stadtschreiberin Annika von Trier hat den Rheinsbergern und ihren Gästen eine Bank am Poetenweg im Boberow gestiftet. Der „Schloss-Sitz für Poeten auf dem Weg“ war am Mittwochnachmittag getauft worden. Mit der Bank will sich die Dichterin und Musikerin für ihre Zeit in Rheinberg bedanken.

„Ich habe mich im August in diese lichte Buch-t am Grienericksee verliebt mit Blick auf das Schloss“, teilte Annika von Trier mit. „Umarmt von Ästen, die das Panorama umrahmen, schaut man morgens auf die aufgehende Sonne und abends auf das Abendlicht der Schlossinsel - der ideale Ort zum Schreiben!“ Alle Poeten und Wanderer seien eingeladen, sich dort niederzulassen.

Seit August zu Gast in Rheinsberg: Annika von Trier. Quelle: Johanna Apel

Annika von Triers Text „LustWandeln“ war in der vergangenen Woche als „Rheinsberger Bogen 54“ erschienen. Der tägliche Besuch der Sphinxtreppe hatte die Autorin inspiriert, über die Ehe Prinz Heinrichs und Prinzessin Wilhelmine sowie über den politischen Wandel, den Kurt Tucholsky erlebt hat, nachzudenken und daraus einen Text zu entwickeln. Die Autorin wird im Mai unweit der Sphinxtreppe aus dem Text lesen.

