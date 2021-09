Rheinsberg

Eine Kutschfahrt durch Rheinsberg endete für eine Teilnehmerin am Samstag im Krankenhaus. Schuld daran waren die störrischen Pferde, die ihren ganz eigenen Willen hatten.

Zu dem Zwischenfall kam es gegen 11 Uhr, als eine Gruppe von acht Personen in der Kutsche war, die durch die Rheinsberger Innenstadt zuckelte. In der Schlossstraße stoppten die beiden ziehenden Pferde ohne erkennbaren Grund und ließen sich auch durch gutes Zureden nicht in Bewegung setzen.

Der 59-jährige Kutscher stieg ab, um sich die Sache genauer anzuschauen. Plötzlich liefen die Pferde ohne den Kutscher los.

Das Gespann zügig und führerlos etwa 200 Meter über angrenzende Gehwege, bis sich ein Riemen in einem Baum verfing und das Gespann zum Stillstand kam. Die Fahrgäste, die in Angst und Schrecken versetzt worden waren, verließen fluchtartig die Kutsche.

Beim Herunterspringen verletzte sich eine 53-Jährige am Knie. Sie musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Gegen den Kutscher wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZ-online