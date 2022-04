Rheinsberg

Wegen des Kunsthandwerkermarktes, der am kommenden Wochenende stattfindet, bleibt die Rheinsberger Schloßstraße zwischen der Langen Straße und dem Vorplatz des Schlosses von Freitag, 8. April, 18 Uhr, bis Sonntag, 10. April, 20 Uhr, gesperrt.

Wer in Richtung Zechlinerhütte fahren will, der muss der Umleitung über die Lange Straße und Seestraße folgen. Wer aus dem Norden kommt, der muss im Zentrum die Mühlen- und die Rhinstraße als Ausweichstrecke nutzen. Einen Teil der Seestraße verwandelt die Stadt für diesen Zeitraum in eine Einbahnstraße, die nur aus der Langen Straße zu erreichen ist.

Rheinsberger Wochenmarkt fällt am Samstag aus

Die Verwaltung bittet Autonutzer, ihre Fahrzeuge aus den betroffenen Bereichen der Schloßstraße, der Langen Straße und der Seestraße zu entfernen. Sie informiert zudem, dass aufgrund des Kunsthandwerkermarktes der reguläre Wochenmarkt am Samstag, 9. April, ausfällt.

Der Kunsthandwerkermarkt findet seit Jahren im Rheinsberger Stadtzentrum statt. Diesmal warten die Händler am 9. und 10. April jeweils von 10 bis 17 Uhr an ihren Ständen auf Besucher.

Von Celina Aniol