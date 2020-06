Rheinsberg

Ötilö ist längst abgesagt. Lange sah es aber so aus, als ob zumindest der SCC-Swimrun in diesem Jahr in Rheinsberg doch stattfinden könnte. Trotz der Pandemie. Trotz der strengen Auflagen. Jetzt ist aber klar: Die Großveranstaltung im Juni fällt ebenfalls ins Wasser. „Das ist mehr als schade“, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Denn die Sportart hat in den vergangenen Jahren tausende Menschen in das beschauliche Städtchen gebracht. Sportler, ihre Familien und Freunde genauso wie Zuschauer.

Anzeige

Seit 2016 zweimal im Jahr in Rheinsberg

Abwechselnd schwimmend und laufend bewältigen die Athleten bei einem Swimrun das Gelände. Die sogenannten Schläufer müssen dabei bei dem Hauptrennen rund 42 Kilometer schaffen. Die Ausdauersportart ist noch relativ jung: Erst 2006 fand der erste offizielle Wettkampf in Schweden statt. Seit 2016 gibt es auch in Rheinsberg zwei Ausgaben des Rennens.

Weitere MAZ+ Artikel

Die eine wird von den Swimrun-Erfindern im Herbst veranstaltet. Sie gilt als die Swimrun-WM-Qualifikation. Sie wird „1000 Lakes“ genannt, also „1000 Seen“ oder auch „ Ötillö“, wie das schwedische Original.

Lange für Swimrun trotz Corona gekämpft

Schon im April teilten die Organisatoren mit, dass dieser populärste deutsche Swimrun in Rheinsberg in diesem Jahr ausfallen wird. Obwohl einige andere Ötillö-Rennen nur verschoben wurden. Für die Prinzenstadt sei aber kein Ersatztermin gefunden werden können.

Der SCC Event, der auch den Berliner Marathon organisiert, hat hingegen lange für den Rheinsberger Swimrun gekämpft. Auch zu einem späteren Zeitpunkt. „In Zeiten von Absagen und Verschiebungen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie wollten wir euch mit dem Swimrun Rheinsberg ein aktives Antivirus-Programm gönnen“, schreiben die Veranstalter.

Veranstalter wollen 2021 wiederkommen

Erst kürzlich teilte das Unternehmen mit, dass der Wettkampf 2020 doch nicht stattfinden wird. Durch die Auflagen wäre das Startfeld zu dezimiert, würden Aktionen am Rande ausfallen. „Letztendlich hätte der Swimrun Rheinsberg seinen typischen Charakter verloren – er wäre kein Event mehr gewesen“, so die Veranstalter.

„Das Gute ist, dass es bei uns 2021 weitergeht“, sagt der Rathauschef. Tatsächlich haben die Organisatoren beider Rennen bereits signalisiert, dass sie 2021 Schläufer wieder in Rheinsberg starten lassen wollen.

Die vielen Swimrunner sind mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Für die Unternehmen der Stadt sind die beiden Veranstaltungen mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Kommune schätzt, dass durch sie mehrere Hunderttausend Euro jährlich in die Kassen gespült werden. Umso bitterer, dass diese ausgerechnet in diesem Jahr ausfallen, weil 2019 für viele Rheinsberger Betriebe wegen Corona ohnehin kein gutes Geschäftsjahr ist.

Auch für die Kommune selbst bedeutet der Ausfall einen Schlag ins Kontor. Einerseits weil so weniger Geld über die Gewerbesteuer in der Stadtkasse ankommt. Vor allem aber, weil die internationale Werbung für sie wegfällt. Alleine beim Ötillö im vergangenen Jahr gingen 450 Schläufer aus 23 Ländern an den Start. Beim SCC-Event waren es rund 700.

Lesen Sie mehr unter:

Erster Swimrun in Rheinsberg geplant

Stadt erwartet mehrere Tausend Swimrun-Gäste

Ötillö will bis 2023 in Rheinsberg bleiben

Von Celina Aniol