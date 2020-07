Rheinsberg

Anke Rudnik bricht es auf eine einfache Formel runter: „Je mehr Menschen, desto mehr Fehltritte.“ Seit einigen Wochen beobachtet die Gebietsleiterin der Naturwacht, dass nicht nur mehr Menschen im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land Urlaub machen – es gibt auch mehr Urlauber, die im Naturpark wild – also unerlaubt – campen.

Durch die Corona-Reisebeschränkungen sei die Zahl derer, die in Deutschland Urlaub machen, gestiegen, sagt Rudnik. Das hat zum Teil unschöne Folgen: „Wir beobachten wildes Campen im gesamten Naturpark.“ Noch kennt Rudnik keine Zahlen zu den registrierten Ordnungswidrigkeiten – die Feriensaison ist schließlich noch nicht abgeschlossen. Doch Rudnik schätzt, dass etwa doppelt so viele Urlauber und Ausflügler wegen unerlaubten Campens aufgefallen sind wie sonst üblich.

Anzeige

Die Kontrolleure der Naturwacht fahren auch regelmäßig den Pälitzsee bei Kleinzerlang ab – auch er verführt zum wilden Campen. Quelle: Celina Aniol

Weitere MAZ+ Artikel

Es sind die schönsten Stellen Brandenburgs, die Wohnmobilfahrer unerlaubt zum Übernachten nutzen: der Parkplatz „Grüne Hütte“ am Großen Wummsee bei Luhme, eine ehemalige Holzablage am Möllensee bei Klausheide, der Wittwesee bei Rheinsberg, der Lindower Gudelacksee, der Neuruppiner Tornowsee oder das gesamte Gebiet um Neuglobsow. Auch wenn dort zum Teil Parkplätze ausgewiesen sind – als Übernacht-Stellplatz fürs Wohnmobil, darf keiner der Orte genutzt werden.

Angler sind ebenfalls wegen unerlaubten Campens aufgefallen. „Da wird aus einem Angelaufenthalt ein ganzes Campingwochenende gemacht“, sagt Rudnik. „Mama, Papa, die Kinder, der Hund.“ Zwar dürfen Angler durchaus für zwölf Stunden einen Wetterschutz aufstellen. Doch sind Rudnik und ihre Kollegen auch schon auf Angler getroffen, die ganze Lager einrichteten – mit Camping-Bett, Grill und Platzbegrenzung aus selbst geschlagenem Holz.

Wildes Campen: Feuer und bergeweise Müll

Rudnik ärgert sich insbesondere über die Schäden, die einige der Camper anrichten. „Leute machen Feuer oder hinterlassen bergeweise Müll“, sagt die Gebietsleiterin der Naturwacht. Sie hat auch schon beobachtet, dass Camper Bäume abhackten, um sich an einer besonders schönen Stelle einzurichten.

Das Naturschutzgesetz verbietet das Campen außerhalb von extra ausgewiesenen Plätzen. Lediglich Wanderer, Reiter oder Radfahrer dürfen in Brandenburg in Ausnahmefällen ihr Zelt für eine Nacht aufstellen – wenn sie den privaten Besitzer der Fläche um Erlaubnis gebeten haben.

Anke Rudnik. die Gebietsleiterin der Naturwacht, kennt auch die entlegensten Ecken des Naturparks. Quelle: Andreas Vogel

Wer die gesetzlichen Vorgaben missachtet, muss mit einem Bußgeld von mindestens 35 Euro rechnen. Im schlimmsten Fall – etwa wenn ein Urlauber einen Waldbrand verursachte – droht ein Bußgeld von bis zu 10000 Euro.

Seit 2017 gehen Naturwacht und Untere Naturschutzbehörde gemeinsam auf Kontrollgänge – denn alleine kann die Naturwacht das große Gebiet des Naturparks kaum kontrollieren. Bis zu zwölf Mitarbeiter können so die Orte abfahren, die gerne zum unerlaubten Campen genutzt werden. Gemeinsam seien Einsatzpläne geschrieben worden, sagt Rudnik. „In der Urlaubszeit können wir uns gut ergänzen.“

Der Ton wird aggressiver

Rudnik und ihre Kollegen müssen nachweisen können, dass jemand unerlaubt gecampt hat. Mitarbeiter der Naturwacht und der Unteren Naturschutzbehörde sprechen Wohnmobilfahrer zunächst an, erklären die möglichen Folgen für die Natur und geben Tipps für erlaubte Stellplätze. „Die Wohnmobilisten sind meist einsichtig“, sagt Rudnik. Wer das Gespräch ignoriert, muss jedoch mit einem Bußgeld rechnen.

Doch nicht alle sind einsichtig. Mitunter leiteten Angler aus dem Besitz einer Angelkarte ein Bleiberecht am See ab, sagt Rudnik. Einige der Angesprochenen waren „total aggressiv“. In dieser Saison, sagt Rudnik, eine neue Qualität.

Viele Paddelboote auf dem Rhin

Als angespannt wertet die Untere Naturschutzbehörde weiterhin die Situation am Rheinsberger Rhin. Am vergangenen Sonnabend waren auf der beliebten Kajakstrecke 320 Paddler gezählt worden. Ärgerlich dabei: Obwohl eigentlich neue Hinweisschilder auf die Regeln im Umgang mit der sensiblen Natur am Rhinufer hinweisen, haben einige Paddler die Schilder ignoriert und ihre Boote an einer Stelle aus dem Wasser gezogen, wo es eigentlich strikt verboten ist.

Bei einer Kontrolle am Wochenende wurden unmittelbar neben einem Schild Bootsschleifspuren entdeckt, teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit: „Rund 30 Quadratmeter Grasfläche wurden niedergetrampelt“.

Lesen Sie zu dem Thema auch:

Verstöße gegen das Naturschutzgesetz: Die Naturwacht schlägt Alarm

Moorlehrpfad bei Menz im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land ist erneuert

Deutlich weniger Amphibien im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land

Von Frauke Herweg