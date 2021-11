Rheinsberg bekommt doch einen Weihnachtsmarkt

Rheinsberg

Kein Weihnachtsmarkt in Rheinsberg? Geht gar nicht, dachte sich Gastwirt Andreas Endler und schritt zur Tat. Am Samstag, 11. Dezember, von 12 bis 18 Uhr, soll er stattfinden und ganz anders sein als der bisher etablierte, der immer gut besucht war aber 2020 coronabedingt gestrichen werden musste. Und auch in diesem Jahr unlängst abgesagt wurde, sehr zum Unmut vieler Rheinsberger (MAZ berichtete).

Rheinsberger waren traurig, dass es keinen Weihnachtsmarkt geben sollte

„Das ist ja auch traurig, wenn es keinen Weihnachtsmarkt gibt“, erzählt Endler. „Weil ich wie viele andere auch traurig war, habe ich überlegt, einen kleinen individuellen Markt auf die Beine zu stelle – ich und meine direkten Nachbarn“, erzählt der rührige Gastwirt, der sich immer wieder einbringt, wenn es um die Stadt geht – etwa beim sommerlichen Abendliedersingen auf dem Kirchplatz.

Gastwirt und Hotelier Andreas Endler aus Rheinsberg Quelle: Reyk Grunow

Aber aus der kleinen Idee wurde schnell eine größere. „Ich habe über 30 Gewerbetreibende angesprochen, Bands, Musiker, Vereine. Und alle haben ohne zu zögern sofort zugesagt“, freut er sich.

Der Markt wird nun also – das wäre pandemiebedingt auch schwierig – nicht ein dichtgedrängtes Event auf dem Kirchplatz, sondern eine Flaniermeile durch die Innenstadt mit vielen weihnachtlichen Stationen. „Von Grill bis Glühwein“, so Endler – aber auch mit Musik. Der Posaunenchor ist dabei, die Band Quietschfiedel, Gesangsverein, die Kita Märchenland, die RCC-Karnevalisten.

Märchen für die Kids im Gemeindehaus

Bernd Donner vom Köpernitzer Kulturgutshaus wird ab 17 Uhr in der Remise aus seinem neuen Buch „Weihnachten auf Abwegen“ Geschichten für Jung und Alt lesen. Im Gemeinderaum gibt es interaktives Märchentheater samt Bastelecke. Der Verein Stadtgeschichte ist im Boot.

„Es geht rechts und links die Schloßstraße runter – alle sind dabei über Laternenhof bis zum Ratskeller. Bei Martinas Blumenwelt gibt es einen Basar, das Café Verona bietet Eis und Kuchen, die Bäckerei gegenüber backt auch. Es gibt einen Stand mit Kräutern aus Wittstock, Honig aus der Region, eine Glaskunstgestalterin aus Fürstenberg. Gundula Wimmer bietet weihnachtliche Gartenprodukte an. Die Mitarbeiterinnen von Bäcker Janke freuen sich schon sehr, ihre Plätzchen-Back-Gerätschaften ordentlich strapazieren zu dürfen.

Buntes Programm aus allen Bereichen

Geigenbauer Dayß hat geöffnet, Marmelo und Grünzeug’s auf dem Triangelplatz dürfen auch nicht fehlen. „Am Engel auf dem Triangelplatz soll das Musikprogramm stattfinden – mit einer Bühne in schöner Kulisse.“ Dann geht’s am Ratskeller vorbei bis zum See runter und an der anderen Seite wieder hoch bis zur Eiszauberei, berichtet Endler.

Das Hygiene-Konzept hat er bereits beim Gesundheitsamt eingereicht. „Bei den Coronazahlen geht es einfach nicht, die Besucher in geballter Ladung alle auf den Kirchplatz zu konzentrieren – das muss ein bisschen entzerrt werden.“

Ein positiver Effekt kann das ganze auch haben: „Vielleicht hat es eine nachhaltige Wirkung. Wir haben so viele tolle Geschäfte in der Innenstadt, die mancher kaum noch wahrnimmt – das kann man den Leuten auf diese Art ruhig einmal wieder ins Bewusstsein rücken“, findet Andreas Endler. „Soll keiner sagen, dass in Rheinsberg nichts los ist.“

Ein Weihnachtsmann wird auch da sein

Andreas Endler hat in der Organisation die Fäden in der Hand. „Ich trete als Veranstalter auf – aber es gibt Unterstützung aus vielen Ecken. Allein kriegt man so etwas nicht hin.“ Die Musikkultur Rheinsberg stellt die Bühne zur Verfügung, die Kirche stellt den Gemeinderaum für die Kinder zur Verfügung, ein anderer spendet die Musikanlage. „Wir haben in Hans-Norbert Gast einen Moderator.“

Und ja, es wird natürlich auch einen Weihnachtsmann geben, der – O-Ton Endler – „durch die Stadt rennt.“ „Man muss so etwas gemeinsam stemmen – sonst wird es nichts“, sagt er überzeugt und fügt an: „Das wird schon klappen. Und es wird ne gute Veranstaltung werden.“

Von Regine Buddeke