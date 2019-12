Stadt hat Straße untersucht, jetzt ist Land dran

Rheinsberg

Die Stadt habe mittlerweile alle Hausaufgaben bei der maroden Mühlenstraße erledigt, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Denn nun habe sie auch die Probebohrung in der Rhinstraße durchgeführt und ihre Ergebnisse an das Land geschickt. „Jetzt ist der Landesbetrieb Straßenwesen dran.“

Denn dieser muss entscheiden, ob er einen Teil des Mühlenstraßen-Verkehrs künftig über die Rhinstraße schicken will. Die Frage ist, ob die bislang kommunale Rhinstraße die Last der Fahrzeuge tragen kann, die bisher die benachbarte Landesstraße befahren. Nur wenn das der Fall ist, will das Land die Rhinstraße einer Landesstraße erklären – und so die Mühlenstraße entlasten, die dann eine Einbahnstraße werden würde.

Fußgängerzone abgelehnt

Den Vorstoß, das Nadelöhr im Zentrum nicht nur einspurig zu machen, sondern gleich ganz für den Verkehr zu schließen, hat der Rheinsberger Hauptausschuss kürzlich abgelehnt. Zuvor hat sich der Bauausschuss ebenfalls gegen diese Idee ausgesprochen, der Verkehrsausschuss allerdings stimmte für sie. Der Plan, im Zentrum der Stadt eine Fußgängerzone einzurichten stammt von der Linken-Fraktion der Prinzenstadt (die MAZ berichtete).

Schwochow ist auch nicht unbedingt ein Freund dieser Lösung. Er ist der Meinung, dass die Stadt sich am selbst vorgegebenen Plan halten sollte, um bei der Mühlenstraße endlich voranzukommen. Und dieser sehe seit 2018 nunmal vor, dass die Stadt sich für die Einbahnstraßenregelung in der Mühlenstraße stark machen soll.

Weniger Erschütterungen

Der Bürgermeister betont, dass die Einwohner auch ohne Sperrzone für Autos nach der geplanten Sanierung der Mühlenstraße aufatmen werden. Denn das Land habe versichert, bei der Erneuerung den Gehweg und die Straße baulich zu trennen. „Das wird die Erschütterungen, die durch den Verkehr verursacht werden, nicht völlig verschwinden lassen, aber deutlich abmildern.“

Von Celina Aniol