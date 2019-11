Kurtaxe neu geregelt

Rheinsberg

Rund 100 000 Euro weniger in der Kurtaxenkasse als geplant. Pro Jahr. Mit diesem Schicksal musste sich die Stadt Rheinsberg in den vergangenen Jahren abfinden. Doch nun kann die Kommune endlich an dem Zustand ändern.

Denn die Abgeordneten haben kürzlich die Kurbeitragssatzung entsprechend geändert. Dadurch glaubt sich die Stadt nun auf der rechtlich sicheren Seite. „Wir wollen die Einrichtungen jetzt zur Kasse bitten“, kündigte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler) an.

Nach dem Urteil hörten die Zahlungen auf

Aufgehört haben die Zahlungen der Reha-Einrichtungen nach dem ersten Quartal des Jahres 2018. Die Stadt hat sich bis jetzt aufgrund juristischer Unsicherheit nicht getraut, das Geld einzutreiben. Denn Anfang 2018 ist ein Gerichtsurteil zu Kurtaxe bekannt geworden, in dem die Rheinsberger Satzung in den Augen der Richter durchgefallen ist (die MAZ berichtete).

Es hat lange gedauert, bis die Stadt alle Fehler erkannt und diese nun ausgemerzt hat. Zuletzt gab es unter den Stadtvertretern Debatten um die Klarstellung, dass die Kommune von Tagesgästen keinen Beitrag verlangt. Dieser Hinweis ist nun auch eingearbeitet worden.

Kurtaxe automatisch einziehen

Rheinsberg wird sich aber vermutlich schon im kommenden Jahr noch einmal mit der Kurtaxe beschäftigen. Denn die aktuelle Änderung der aus dem Jahr 2010 stammenden Satzung ist die mittlerweile fünfte. Um es übersichtlicher zu machen, will das Rathaus eine völlig neue Satzung aufsetzen. Außerdem will die Verwaltung auch die Höhe des Beitrags schon seit Langem neu festlegen.

Einfacher werden soll auch die Kurtaxenabrechnung für die Bettenvermieter. Die Stadt hat sich jetzt ein neues System angeschafft, mit dem der Beitrag bei der Buchung automatisch eingezogen wird, berichtet Tourismusmanagerin Sigune Schmidt-Ulbrich. In dieser Woche wurden die Vermieter bei einem Treffen informiert, wie es funktioniert.

Im nächsten Schritt will Rheinsberg einen weiteren Baustein für das System erwerben. Damit soll die Meldung an die Stadt über die Bettenbuchung ebenfalls automatisch erfolgen.

Von Celina Aniol