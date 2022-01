Rheinsberg

Die Beschreibung ihrer Arbeit in Kurzform: „Ich bin die Ressource für die Fachkräfte“, sagt Annette Gowin. Seit Oktober ist sie Kinder- und Jugendkoordinatorin für Rheinsberg. Sie glaubt, dass ihr Job für die Kommune sehr wichtig ist.

Zum einen, weil sie die bestehenden Angebote in der gesamten Gemeinde miteinander vernetzen und sie bekannter machen will, damit möglichst viele von ihnen profitieren können. Zum anderen, weil sie schauen will, was die junge Generation noch braucht und was also noch aufgebaut werden muss. An dieser Stelle soll die Diplom-Pädagogin die treibende Kraft für die Entwicklung neuer Konzepte sein. Aber auch diejenige, die guckt, wo das Geld für die Projekte herkommen kann.

In ein Rheinsberger Dorf gezogen

Corona hat Gowins Start in Rheinsberg ein wenig vermasselt. Denn auch bei den Treffen mit Erziehern, Sozialarbeitern und anderen Menschen, die sich um die Kinder- und Jugendarbeit in der Region kümmern, galten die üblichen Einschränkungen, die die Ansteckungswege stoppen sollten. „Das war nicht einfach.“ Und wird vermutlich auch noch in den nächsten Monaten ihre Arbeit etwas ausbremsen.

Die Pandemie war es aber auch, die Annette Gowin in die Region gebracht hat. Die Berlinerin hat ein Jahrzehnt in Neukölln mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, leitete später einige Jahre eine Kinder- und Jugend-Freizeiteinrichtung samt Kletterlabor, Kreativwerkstatt und Nachbarschaftscafé in Lichterfelde. In der Coronazeit reifte bei ihr aber der Gedanke, aufs Land zu ziehen. 2020 setzte sie die Idee um.

Sie zog in ein Dorf in der Nähe von Rheinsberg und nahm eine Stelle im Wittstocker Familienzentrum „Elki“ an. Die Umstellung von Großstadt- zum Landleben sei zwar groß gewesen, sagt Annette Gowin. Der Gewinn aber beträchtlich, versichert sie. Man komme schnell in Kontakt mit den Menschen, lebt nicht so anonym. „Die Menschen interessieren sich hier mehr füreinander als in Berlin.“ Die 46-Jährige genießt zudem besonders die Ruhe, die Natur und geht oft reiten.

Rheinsberger Jugendarbeiter hat nun mehr Zeit für die Jugend

Mario Stärck ist über die Verstärkung froh. Der Ur-Rheinsberger kümmert sich seit 2013 um die mobile Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Bis Oktober war er auch für den Koordinationspart zuständig. Gerade wenn große Veranstaltungen anstanden, hatte er dadurch richtig viel zu tun. Gowin sichert ihm nun dabei ihre Hilfe zu. Und auch sonst wollen die beiden eng zusammenarbeiten, versichern beide. Stärck nun mit voller Kraft: Denn seine Jugendarbeit-Stelle wurde auf 40 Wochenstunden aufgestockt.

Er will jetzt vor allem verstärkt den Kontakt zu den Jugendlichen suchen, die sich während der Coronazeit massenhaft isoliert haben. Weitere Pläne sind der Ausbau der Demokratie-Werkstatt und das Angehen von Suchtproblemen, die aus seiner Sicht zugenommen haben.

Stärker an politischen Prozessen in Rheinsberg beteiligen

Annette Gowin will 2022 herausfinden, was jungen Menschen in der Zeit nach der Pandemie helfen kann und einen Veranstaltungskalender für sie ins Leben rufen. Daneben will sie mit dem Aufbau einer Präventionskette starten, die von der Geburt bis zum 21 Lebensjahr greifen und alle Gesundheitsbereiche beinhalten soll, und ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen erhöhen.

Von Celina Aniol