Rheinsberg lässt die nächste DDR-Müllkippe verschwinden

Dass die alte Müllkippe in der Straße Am Wald irgendwann abgedeckt werden muss, sei klar. „Muss das aber ausgerechnet jetzt sein?“, fragte Walter Luy im Rheinsberger Bauausschuss diese Woche.

Die Stadt habe aktuell genügend andere Projekte vor der Brust. Die dringend notwendige Sanierung von Schulen zum Beispiel. Und kaum Geld für diese, argumentierte der CDU-Mann.

Rheinsberger CDU-Mann hofft auf Fördergeld

Genau deshalb hätte die Kommune dem Kreis widersprechen sollen, der die Renaturierung der Altlasten bis Mitte kommenden Jahres verlangt. Schließlich schlummere der Abfall schon seit DDR-Zeiten ungeschützt im Boden. Ob er das noch einige Jahre tut, das wäre auch schon egal. Und vielleicht gibt es irgendwann doch noch Förderung für das Vorhaben, das die Stadt jetzt gänzlich aus eigener Tasche berappen muss, meinte Luy.

Daniel Hauke schließt aus, dass es noch finanzielle Hilfe für die Sanierung von Deponien geben wird. „Es gab bis 2006 Geld dafür“, sagt der Rheinsberger Bauamtsleiter. Bis dahin haben auch die meisten Kommunen die Aufgabe erledigt – anders als Rheinsberg. Dass Land oder Bund für vereinzelte Nachzügler jetzt noch ein neues Unterstützungsprogramm starten, sei mehr als unwahrscheinlich.

Die Bäume an der alten Deponie sind schon weg

Rund 180.000 Euro muss die Stadt ausgeben, um die Müllreste Am Wald so zu sichern, dass von ihnen keine Gefahr mehr für die Umwelt ausgeht. Mit den Arbeiten hat Rheinsberg bereits begonnen: Die Bäume an der Ablagerung sind schon weg. Jetzt überlegt die Kommune, wie sie den alten Abfall am kostengünstigsten abdecken kann.

Einspruch beim Landkreis gegen die erteilten Auflagen zu erheben, kommt für Frank-Rudi Schwochow nicht in Frage. Zum einen, weil der Bürgermeister dabei kaum Aussichten auf Erfolg sieht. Zum anderen, weil sich die Bedingungen aus seiner Sicht nur verschlechtern könnten.

Rheinsberger Schulen sollen nicht unter dem Projekt leiden

„Die Untere Naturschutzbehörde kommt uns sehr entgegen“, so Schwochow. So müsse die Stadt die Müllberge nicht abtragen, was auch möglich, aber viel teurer wäre. Und sie darf ihre drei Altdeponien nacheinander sanieren, anstatt alle auf einmal. Die am Hafendorf ist bereits renaturiert, die im Possluch soll nach der Am Wald gemacht werden.

Außerdem: Auch in ein paar Jahren werde Rheinsberg eigentlich kein Geld für das Unterfangen haben, sagt Schwochow. Er stellt aber klar: Die Arbeiten an den Schulen werden wegen der Müllkippen nicht zurückgestellt. „Das müssen wir auch machen.“

Von Celina Aniol