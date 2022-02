Rheinsberg  macht aus einem Amt zwei: Ordnung und Bauen sind nun getrennt

Rheinsberg

Das Bau- und Ordnungsamt gibt es im Rheinsberger Rathaus nicht mehr. Stattdessen exstieren in der dortigen Verwaltung seit einigen Tagen zwei getrennte Behörden, die sich um die jeweiligen Belange der beiden Gebiete kümmern – mit je einem neuem Amtschef an der Spitze.

Im Bauamt ist es Thomas Lietz. Das Ordnungsamt wird von Norman Geist geleitet. Er kündigte bei seiner Vorstellung in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung an, die Ordnungskontrollen ausweiten zu wollen.

Rheinsberg gibt mehr aus, spart aber auch

Beide neuen Amtsleiter haben schon davor in der Rheinsberger Verwaltung gearbeitet; also vor dem Weggang des bisherigen Bau- und Ordnungsamtsleiters Daniel Hauke zum Ende des Jahres, allerdings in untergeordneten Positionen.

Für die Kommune bedeute die Einsetzung von zwei Amtsleitern zwar, dass sie künftig tiefer in die Tasche greifen muss, sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Dadurch aber, dass zeitgleich die Stelle des Sachgebietsleiters im Ordnungsamt eingespart wird, seien es lediglich 900 Euro mehr pro Monat.

Rheinsberg will keinen zweiten Hochbau-Mitarbeiter

Die Personalkosten werden aber insgesamt sinken. Das hängt damit zusammen, dass die Stadt die derzeit nicht besetzte zweite Stelle im Hochbau vorerst nicht nachbesetzen will. Damit spart sie monatlich 4100 Euro.

Er halte es für verkehrt, dass Rheinsberg sich nur noch einen Hochbau-Mitarbeiter leisten will, kritisierte Linken-Fraktionschef Freke Over die Entscheidung. Es sei ihm völlig unklar, wie dieser die Aufgaben in dem Bereich bewältigen soll. Denn alleine der immer noch nicht beendete Rathausbau und die geplanten Schulsanierungen seien sehr arbeitsaufwändig.

Viele Rheinsberger Fraktionen kritisieren Streichung

„Den Stammtisch der Häuptlinge zu vergrößern“, zeitgleich aber bei denjenigen zu sparen, die die Hauptarbeit erledigen, das sei der falsche Weg, so Over. Er bekam Rückenwind der Fraktionen SPD, CDU und des FDP-Manns Tom-Morten Theiß.

Falls doch wieder mehr Mitarbeiter auf dem Gebiet benötigt werden, soll die Stelle schnell wieder besetzt werden, versicherte Schwochow. „Die Stelle steht weiter im Stellenplan.“ Außerdem wolle er ohnehin nach zwei Jahren schauen, ob sich die neue Struktur bewährt und die Personalstärke passt.

Von Celina Aniol