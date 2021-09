Rheinsberg plündert den Sparstrumpf, um sich aus dem Minus zu retten

Rheinsberg

Die Kassenlage der Kommune scheint nicht gerade erfreulich: Um ein dickes Minus zu verhindern, soll Rheinsberg in den Sparstrumpf greifen. Und zwar nicht zu knapp. Rund 1,2 Millionen Euro muss die Stadt voraussichtlich bis Ende 2022 dort entnehmen, um nicht in rote Zahlen abzurutschen.

Zusätzlich muss sie ab dem kommenden Jahr die Grundsteuern A und B erhöhen, um über die Runden zu kommen. Und um einen Kredit kommt sie vermutlich auch nicht drumrum, wenn sie – wie geplant und lange erhofft – ihre Schulen in der Kernstadt sanieren, digital aufrüsten, Brücken erneuern und das Rathaus zu Ende bauen will.

„Wir haben in den letzten zehn bis 15 Jahren zu wenig gemacht. Das rächt sich jetzt“, sagt Kämmerer Bernd Weihshahn. Sprich: Die Kommune leidet unter einem Investitionsstau, den sie nun trotz nicht oder kaum gestiegener Erträge zusätzlich bewältigen muss.

3,8 Millionen Euro für Investitionen in Rheinsberg

Der Kassenchef geht davon aus, dass die Kommune in den Jahren 2021 und 2022 Investitionen in Höhe von mehr als 3,8 Millionen Euro stemmen wird. Das übersteige das Investitionsvolumen des Zeitraums 2017 bis 2020.

Hinzu kommt, dass die Stadt mehr Geld in die Unterhaltung stecken muss. Zum einen wegen der liegengebliebenen Aufgaben. Zum anderen, weil die Preise in dem Bereich seit Jahren geradezu explodieren.

Rheinsberger Stadtspitze will bei Unterhaltung aufholen

So will Rheinsberg alleine bei den Ausbesserungsarbeiten an Straßen und Brücken, für die es zuletzt knapp je 300.000 Euro pro Jahr gab, die Summe deutlich aufstocken und in den Jahren 2021 und 2022 dafür insgesamt rund eine Million Euro ausgeben.

Weihshahn geht zudem davon aus, dass auch für die Unterhaltung von Gemeindegrundstücken im aktuellen und im kommenden Jahr mehr als das Doppelte als in den Vorjahren nötig sein wird. Das heißt etwa 200.000 Euro pro Jahr zusätzlich. Dieselbe Steigerung plant die Kämmerei bei den Betriebskosten für ihre Gebäude ein.

Auch das Stadtpersonal selbst kostet immer mehr. Mussten die Rheinsberger nach einem vorläufigen Ergebnis für die Dienstleistungen im Jahr 2019 knapp vier Millionen Euro berappen, werden sie dafür 2022 voraussichtlich mehr als fünf Millionen bezahlen.

Die Stadt will unbedingt, dass die Allendeschule in der Kernstadt saniert wird, auch wenn das richtig viel Geld kostet. Quelle: Henry Mundt

Wie sehr alle diese Aufgaben die Stadtkasse aber wirklich belasten, das will die Stadtspitze im Moment nicht verraten. Sowohl der Kämmerer als auch der Bürgermeister sagen, dass sie im Moment nicht wissen, wie viel in der Rücklage der Kommune derzeit schlummert.

Beide verweisen auf den letzten bestätigten Jahresabschluss von 2014: Damals hatte Rheinsberg knapp zwei Millionen Euro in der Reserve. Alle Haushaltszahlen der Jahre danach seien aber noch nicht überprüft worden – und somit sei nicht klar, wie viel Geld konkret zur Seite gelegt oder aus dem Sparstrumpf entnommen wurde.

Aufruf des Rheinsberger Bürgermeisters zur Sparsamkeit

Im Etat für die Jahre 2021/22, über den die Stadtvertreter am 20. September entscheiden, gibt es allerdings einen Hinweis darauf, dass Rheinsberg im Moment noch nicht die vorletzten Fettpolster verbrennt. Denn laut den Berechnungen im Haushaltsbericht soll die Stadt Ende 2020 über rund 3,3 Millionen Euro Kassenbestand verfügt haben – hätte also auch nach der Entnahme noch ein wenig auf der hohen Kante.

Schwochow ruft dennoch zur Mäßigung auf. „Die Rücklage ist die letzte Karte, die wir spielen können.“ Wenn diese verbraucht ist, könne die Kommune ein Minus nicht mehr ausgleichen, obwohl sich auch in den Jahren danach kein Umkehrtrend abzeichnet. Sprich: Rheinsberg wird vermutlich weiter Miese machen, diese aber nicht mehr aus eigener Kraft ausgleichen können.

Landeszuweisung rettet Rheinsberger Finanzen – ein bisschen

Dass es nicht noch schlimmer für die Stadt aussieht, die noch einen alten Schuldenberg von rund 2,4 Millionen Euro herschiebt, das liege unter anderem an der Schlüsselzuweisung des Landes. Bei dem Instrument der Gemeindefinanzierung fällt der Anteil, den Rheinsberg erhält, nun deutlich höher aus als zuvor.

Bekam die Kommune damals nur 3,8 Millionen, werden 2021 sowie 2022 voraussichtlich jeweils 4,6 Millionen Euro fließen. „Das rettet uns den Hals“, so Schwochow. Richtig viel gewonnen hat Rheinsberg unter dem Strich allerdings nicht. Denn in demselben Zeitraum sind die Gewerbesteuereinnahmen von 1,6 Millionen auf 900.000 Euro gesunken und die Kreisumlage um 200.000 Euro gestiegen.

Von Celina Aniol