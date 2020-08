Rheinsberg sattelt auf Laubsäcke aus Papier um

Rheinsberg

Einen Tick umweltfreundlicher sollte das Laubsammeln in Rheinsberg eigentlich schon seit längerer Zeit sein. In Papier- statt Plastiksäcke, so der Wunsch der Stadt, sollten die Bürger die herabgefallenen Blätter packen, bevor diese vom Bauhof abgefahren werden. Doch das klappte nicht auf Anhieb.

Die Kommune musste richtig lange suchen, bevor sie Tüten fand, die den Strapazen tatsächlich standhalten. Das berichtet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. „Ich hoffe aber, dass wir jetzt ein Produkt gefunden haben, das den Bauhofmitarbeitern auch beim Verladen im Regen nicht in den Händen zerfällt.“

Rheinsberg will nicht auf Kosten sitzenbleiben

An einem anderen Punkt bleibt die Stadt allerdings bei ihrem Umgang mit der Laubentsorgung der von den Einwohnern eingesammelten Straßenblätter. Sie wird wie in den vergangenen zwei Jahren auch in dieser Saison die Säcke direkt in fast allen Ortsteilen abholen. Nur in Dierberg und Kleinzerlang stellt sie – ebenfalls wie bisher – Container auf.

Auf lange Sicht müsse die Kommune allerdings überlegen, ob sie dabei bleibt, sagt Schwochow. Und vor allem: Wer die Kosten dafür übernimmt. Bislang berappt die Kommune die jährliche Ausgabe von rund 55.000 Euro alleine. „Es ist eine Größenordnung, die wir uns eigentlich nicht leisten können.“

Kostenlose Laubsäcke ab Ende September zu haben

Die Stadtvertreter sollten deshalb entscheiden, ob die Laubsäcke künftig vielleicht an einer zentralen Stelle abgegeben werden sollen. Oder eine ganz andere Gangart bei dem Thema vorschlagen.

In diesem Jahr fängt in Rheinsberg die Abfuhr des Straßenlaubs im Oktober an. Die kostenlosen Papiersäcke können ab 29. September im Bauamt abgeholt werden.

Von Celina Aniol