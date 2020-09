Rheinsberg schneidet im autofreien ADAC-Reisetest nur mäßig ab

Der Automobil-Club ADAC hat untersucht, wie gut nachhaltiges Reisen ohne Auto in 20 beliebten Urlaubsorten funktioniert. Dabei schaute er sich auch Rheinsberg an. Das Ergebnis: Der ADAC bescheinigt der Stadt ein eher mäßiges Angebot.

Andreas Endler verleiht Fahrräder in Rheinsberg. In dieser Sparte kann die Stadt im ADAC-Test punkten, in anderen Kategorien nicht immer. Quelle: Henry Mundt