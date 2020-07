Rheinsberg schränkt Corona-Verzicht auf Gebühr für Straßennutzung ein

Rheinsberg

Entlasten in der Coronakrise – das war der Wunsch der Rheinsberger Stadtvertreter, als sie im Mai den Verzicht auf die Gebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Plätzen beschlossen. Sie hatten aber das Gefühl mit ihrer Geste am Ende übers Ziel hinausgeschossen zu haben – und änderten jetzt ihre Entscheidung im Nachhinein.

Sollten zuerst alle Betriebe von jeglichen Abgaben in diesem Bereich fürs gesamte Jahr befreien, so fällt der aktuelle Beschluss etwas rigoroser aus. So sollen nach der Korrektur nicht mehr alle bei der finanziellen Erleichterung zum Zuge kommen.

Anzeige

Gebühr für Verkaufsstände wird fällig

Menschen oder Betriebe, die Container, Baugerüste, Verkaufsstände oder ein Tanzzelt im öffentlichen Raum aufstellen, müssen nun doch dafür bezahlen. Kostenpflichtig ist auch wieder das allgemeine Anbringen von Plakaten in der Stadt.

Weitere MAZ+ Artikel

Weiterhin komplett von der Zahlungspflicht ausgenommen sind Schilder oder Aufsteller, die auf Betriebe hinweisen. Auch müssen Gastronomen, die Tische und Stühle zur Bewirtung der Gäste auf den Gehweg stellen, genauso wie Geschäfte für ihre Auslagen in diesem Ausnahme-Coronajahr keine Gebühr berappen. Befreit werden auch Kutschunternehmen: Sie müssen ebenfalls kein Geld für Stellplätze, an denen sie auf ihre Kunden warten, an die Stadt überweisen.

Wildes Plakatieren in Straßen von Rheinsberg

Und dann gibt es auch noch die Kann-muss-aber-nicht-Regelung. So sollen Veranstalter und ähnliche Anbieter keinen Obolus für die Straßennutzung zahlen – allerdings nur dann, wenn es sich dabei um ein Event touristischer Art handelt. Sprich: Wenn ein Filmteam in Rheinsberg für Dreharbeiten aufschlagen sollte, müsste es in die Tasche greifen.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow nutzte die Debatte auch als Gelegenheit zu einer Ermahnung. Nur weil die Stadt keine Gebühren einnimmt, heißt es noch lange nicht, dass in Rheinsberg in Sachen Werbung Wilder Westen herrscht.

Er hat festgestellt, dass nicht genehmigte Plakate derzeit wie Pilze aus dem Boden schießen. Diejenigen, die das Straßenland nutzen wollen, müssen sich aber trotz des Verzichts auf die Gebühr weiterhin im Rathaus eine Erlaubnis einholen.

Lesen Sie mehr unter:

Rheinsberg: Verzicht auf Tourismusbeitrag wegen Corona sorgt für Streit

Stadt Rheinsberg verzichtet wegen Corona auf Tourismusbeitrag und Sondernutzungsgebühr für Straßen

Von Celina Aniol