Rheinsberg

Ob Gendersternchen, Unterstrich, Doppelpunkt oder das Binnen-I mitten im Wort: All das soll die Sprache geschlechtergerecht machen. Doch nicht alle Menschen kommen mit der Sichtbarmachung der unterschiedlichen Geschlechter im Schriftbild klar, ist Gabriele Schare-Ruf überzeugt.

Davon hat der eine oder andere Patient der Rheinsberger Ärztin schon mal berichtet. Erst aber als ein Freund aus dem Bundesinnenministerium über die vielen Beschwerden von Behindertenverbänden zu diesem Thema erzählte, wurde ihr bewusst, welche Bedeutung und Dimension das Ganze hat.

Menschen mit Handicaps haben besondere Probleme

„Blinde, Sehbehinderte, Legastheniker, aber auch Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen sind psychisch, mental oder physisch nicht in der Lage, Texte mit den unterschiedlichen Sonderzeichen zu verstehen“, erklärt Gabriele Schare-Ruf. Und alleine von letzterer Gruppe gebe es sehr viele in der Bevölkerung: Acht von 1000 Menschen gehören ihr an.

Der Einschätzung des Bundesfrauenministeriums sowie des Deutschen Rats für Rechtschreibung folgend fordert sie deshalb, dass zumindest behördliche Schriftstücke in Rheinsberg „barrierefrei“ verfasst werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ortsbeirat der Stadt, dessen Mitglied die Medizinerin ist, ist dieser Auffassung bereits gefolgt. Nun sollen die Stadtvertreter über die Verbannung von Genderstern & Co. aus den Rheinsberger Amtsstuben in ihrer Sitzung am Montag, 13. Dezember, entscheiden.

Ärztin sieht Rheinsberg besonders in der Pflicht

Die parteilose Lokalpolitikerin und frühere FDP-Kreischefin hält es für besonders wichtig, dass Rheinsberg die in ihren Augen nicht behindertengerechte Sprachausprägung ablehnt. Schließlich habe die Stadt mit ihrem großen, auf Menschen mit Handicaps spezialisiertem Hotel eine Vorbildfunktion. Sie sollte auf diesem Feld deshalb auch eine Vorreiterrolle einnehmen, sagt Gabriele Schare-Ruf. Nur so könne sie außerdem den Integrationsversprechen gerecht werden, an die sie sich selbst per Teilhabeplan gebunden hat.

Die Ärztin geht zudem davon aus, dass von dem Verzicht auch diejenigen profitieren würden, die kaum lesen können. Deren Anteil in der Bevölkerung schätzt sie als hoch ein.

Von Celina Aniol