Was ist eigentlich aus dem geplanten Gradierwerk in Rheinsberg geworden? Das wollen die Touristiker der Stadt in ihrem aktuell veröffentlichten offenen Brief wissen, in dem sie verschiedene Probleme anprangern. Ihre als spitze Frage formulierte Vermutung lautet: „Kaputt diskutiert?“

Das sei nicht der Fall, erklärt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow im Ausschuss für Stadtentwicklung am Montagabend. Er gibt aber zu, dass das Projekt stockt: „Wir haben uns seit Jahren Gedanken über den Standort gemacht – aber nichts von unseren Ideen ist umsetzbar. Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert werden würde.“

Kein Gradierwerk im historischen Zentrum

Der dafür ursprünglich angedachte Pavillon an der Uferpromenade ist durchgefallen, weil die Statik des Bauwerks dafür nicht geeignet ist. Die Idee, das Gradierwerk auf dem Marktplatz zu errichten, musste ebenfalls verworfen werden: Weder die Schlösserstiftung noch die Denkmalschützer sind einverstanden, im historischen Zentrum ein solches Objekt aufzubauen, berichtet der Stadtchef. „Wir haben jetzt drei weitere Alternativen.“

Zum einen könnte das Gradierwerk in das geplante Spielplatzgelände an der Ecke Rhin-/Lange Straße integriert werden. Wobei nicht klar ist, wann dieses entstehen wird. Zum anderen wäre es denkbar, die Anlage in der KKW-Siedlung oder auf dem Rudolf-Posciech-Platz zu installieren. Die Machbarkeit der Varianten will die Stadt aber erst prüfen, wenn sich der Ortsbeirat der Kernstadt für eine entschieden hat. Das soll demnächst passieren.

Geld für die Rheinsberger Anlage ist da

Richtigen Zeitdruck habe die Stadt bei dem Vorhaben nicht, meint Ute Auricht. Denn Fördergeld fließt dabei nicht, so die Geschäftsführerin der Stadtwerke Rheinsberg, die das Gradierwerk betreiben sollen. Es gibt also keine Fristen, die eingehalten werden müssten. Die 20.000 Euro, die dafür zur Verfügung stehen, stammen von der Stadt und von den Stadtwerken. „Es soll je keine riesengroße Anlage werden.“

Ob die gesamte Summe überhaupt gebraucht wird, das ist noch offen. Denn die Kosten hängen von der konkreten Ausführung ab, und dieser wiederum vom Standort, so Auricht. „Eine zwei mal zwei Meter große Anlage kostet weniger als eine mit den Maßen fünf mal drei Meter.“ Bislang gebe es drei Ausführungsvorschläge und auch schon konkrete Anbieter, die das Werk in Rheinsberg bauen wollen.

Rheinsberger Solequelle soll Wasser liefern

Gradierwerke dienten ursprünglich zur Salzgewinnung. Heutzutage werden sie in Erholungsorten oft zu Kurzwecken betrieben. So gibt es in den Thermen von Bad Wilsnack und in Neuruppin solche Anlagen.

Die Funktionsweise ist einfach: Ein Behälter wird mit Zweigen und salzhaltigem Wasser befüllt. Die Flüsssigkeit wird durch den Reisig geleitet und verdunstet mit der Zeit, wodurch die Luft in der Umgebung mit Salz und anderen Mineralen angereichert wird. Dieser sollen sich positiv auf die Atemwege auswirken.

Das Wasser für das Rheinsberger Gradierwerk soll aus der Solequelle der Stadt stammen, erklärt die Stadtwerkechefin. Dieses soll verdünnt der Anlage beigefügt werden. Da der Verdunstungsprozess lange dauert, funktioniere sie als ein quasi geschlossener Kreislauf, der nur selten nachgefüllt werden muss. Das Wasser dafür wird in Rheinsberg aus einer Tiefe von etwa 1700 Metern an die Oberfläche befördert.

