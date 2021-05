Kommunen finden keine Aufsicht für ihre Badestrände. Die Stadt Rheinsberg kann ihr Seebad deshalb nur an Wochenenden öffnen, wenn die Wasserwacht da ist. Und Lindow will den Badesteg sperren.

Ins Wasser zu springen, wird in Lindow verboten: Weil kein Bademeister in Sicht ist, will die Stadt den Badesteg sperren. Quelle: Regine Buddeke (Archiv)