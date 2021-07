Rheinsberg

Eigentlich sollte der naturnahe Spielplatz an der Rhinstraße in Rheinsberg längst stehen. So sahen es zumindest die früheren Stadtentwicklungspläne vor. Und die Entscheidung der Stadtvertreter dazu fiel bereits vor über zehn Jahren.

Doch von dem ersten Kinderparadies in der Altstadt ist immer noch nichts zu sehen, konstatierte der Linken-Fraktionsführer Freke Over in der Sondersitzung der Stadtvertreter zum Thema Bauen. Dabei sei es ein Projekt, das ein großes Interesse in der Bevölkerung genießt. Er fragte auch gleich, ob die Stadt nun die Chance habe, Fördergeld für das Projekt zu bekommen.

Bürgermeister hofft auf Geldzusage noch 2021

„Ich hoffe, dass der Spielplatz in der nächsten Tranche berücksichtigt wird“, antwortete der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Die aktuelle Bewilligung von Bundes- und Landeshilfen bei der Innenstadtsanierung, die für Arbeiten auf dem Areal ausgegeben werden soll und vom Landesamt für Bauen und Verkehr ausgereicht wird, erwarten Experten für September.

Die Errichtung des Spielplatzes wurde früher auf rund 100.000 Euro geschätzt. Wobei der aktuelle Bauboom sowie die Preisexplosion im Holzsektor zu einem deutlichen Anstieg der Kosten führen dürften. Die Kommune muss dabei 20 Prozent aus eigener Kraft stemmen.

Rheinsberger Rathausbaustelle grätschte dazwischen

Die Stadt ist bereits im vergangenen Jahr davon ausgegangen, dass sie das Geld für die Spielfläche im Zentrum erhält. Doch dazu kam es nicht: Die Kommune hat gerade so viel Geld zugesprochen bekommen, dass sie die Großbaustelle für das neue Rathaus bedienen konnte – ein millionenschweres Vorhaben, das ebenfalls aus dem Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ finanziert wird und das aufgrund der langen Laufzeit Priorität in Rheinsberg genießt.

In der Vergangenheit wurde die Stadtspitze dennoch immer wieder kritisiert, dass sie das Spielplatzprojekt nicht mit genug Elan verfolgt. Diese Bedenken zerstreute in der aktuellen Sitzung Jörg-Michael Bake. Die Spielfläche habe in jeder Abstimmungsrunde über die Stadtsanierung eine wichtige Rolle gespielt, betonte der Mitarbeiter des Sanierungsträgers DSK. Die Probleme auf der Rathausbaustelle haben aber an diesem Punkt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Land muss noch über Förderung für Rheinsberg entscheiden

Eine Zusage, dass das in diesem Jahr anders laufen wird, könne niemand machen, so Bake. Denn das hänge davon ab, wie die aktuelle Lage beim Rathausbau vom Fördergeldgeber beurteilt wird – und ob somit noch Geld für andere Projekte übrig bleibt.

Am Ende bleibt die Frage, ob das Projekt bei Geldfluss tatsächlich realisiert wird. Denn schon vor Jahren gab es heftige Kritik daran. Sowohl in der Verwaltung, aber auch unter anderen Stadtvertretern war heftig umstritten, ob sich der Standort an der Straße für einen Spielplatz eignet.

Debatte um Spielplatz-Standort verstummte

Hinzu kommt der Entwässerungsgraben, der durch das Grundstück führt und als eine Gefahrenquelle gesehen wird. Und auch die Größe der Fläche, die viele für viel zu gering halten. Der Unmut über den Standort ging sogar soweit, dass sich eine Initiative von Eltern gründete, die alternative Vorschläge für die Unterbringung der Spielfläche im Zentrum der Stadt machte, die jedoch alle verworfen wurden. Und auch die Debatte um den Standort unter den Stadtvertretern verstummte, da ohnehin kein Geld für das Projekt am Horizont zu sehen war.

