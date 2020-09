Rheinsberg will Hermannshof für Bauhof sichern

Rheinsberg

Bislang ist der Hermannshof für eine Dauerausstellung über das Rheinsberger Kernkraftwerk reserviert. Die Verwaltungsspitze der Stadt will den Sperrvermerk jedoch so schnell wie möglich löschen, um dort den Bauhof ansiedeln zu können – auch wenn derzeit völlig unklar ist, wann das passieren kann.

Die Sperre ist nicht mehr notwendig, weil sich die Pläne für das kleine KKW-Museum in Rheinsberg zerschlagen haben. Es steht also nichts mehr der alten Idee im Weg, das marode Gebäude samt Gelände im Lindenpark, wo der Bauhof jetzt schon Material lagert und wo einige seiner Fahrzeuge stehen, zu einer Zentrale für den städtischen Betrieb umzubauen.

Bisherige Anlaufstelle nicht als Zentrale geeignet

Dass die Stadt in diese Richtung etwas tun muss, ist seit Jahren klar. Denn in dem aktuelle Standort in den Räumen der Arbeitsfördergesellschaft Rabs am Damaschkeweg gibt es nur begrenzt Umkleidemöglichkeiten oder Duschen. Es fehlen auch Unterstellplätze für die Bauhof-Fahrzeuge, die im Winter vor dem einsatz erst enteist werden müssen. Zudem ist die Kommune nur Mieter in dem Haus, das auch zu klein ist, um als eine zentrale Anlaufstelle zu dienen.

Alternative Standorte zum Hermanshof gibt es nach Auskunft der Verwaltung nicht. Frühere Überlegungen, in der Innenstadt ein Objekt zu kaufen oder zu mieten, haben sich laut Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow zerschlagen.

Auf dem Gelände der Arbeitsfördergesellschaft Rabs, stehen die Fahrzeuge des Rheinsberger Bauhofs im Freien. Das Rathaus will das auf Dauer ändern. Quelle: Celina Aniol

Das Problem ist, dass der Stadt Geld fehlt, um die Villa in eine Bauhofzentrale zu verwandeln. Wann es da sein wird, das ist offen. Denn Rheinsberg hat noch zwei Großprojekte vor der Brust, die viel Geld kosten und bei denen klar ist, dass sie Vorfahrt haben. Dabei geht es um den Rathausbau und um die Sanierung des Bildungscampus.

Mit der Modernisierung der Schulen, die etwa sechs Millionen Euro verschlingen soll, wird die Stadt bis mindestens 2025 zu Kasse gebeten. Vielleicht aber auch länger, da der Start der Arbeiten im Moment noch nicht absehbar ist. Schwochow fordert dennoch, dass sich die Stadt deutlich vor 2030 um ein neues Bauhof-Domizil kümmert. Schließlich habe die Stadt den städtischen Betrieb schon in den vergangenen 30 Jahren die anstehende Investition immer wieder vor sich hergeschoben – und auch sonst eher „stiefmütterlich behandelt“.

Rheinsberger Bauhof soll nicht mehr Mädchen für alles sein

Das Rathaus fährt auch in einem anderen Bereich deshalb eine neue Linie: Es überprüft stärker als zuvor, ob der Bauhof wirklich alle Aufgaben erfüllen soll, die bei ihm landen. So zum Beispiel, ob alle bislang beschnittenen Hecken und Bäume auch wirklich auf Gemeindegrund liegen oder sich doch auf Privatflächen befinden.

Das führt zu Konflikten. „Viele Leute sagen dann: Der Bauhof hat’s doch schon immer gemacht“, berichtet der Bürgermeister. Das ist für ihn aber kein Argument, es dabei zu belassen. Letztlich sei das aber eine politische Entscheidung. „Wenn das aber gewünscht ist, dann brauchen wir eine personelle Verstärkung.“ Zwei bis drei Stellen mehr für das derzeitige 16-Personen-Team schweben Schwochow dabei vor.

Von Celina Aniol